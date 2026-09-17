Más de 8 horas de deliberación: esperan sentencia para 10 policías acusados de matar a una pareja

Los jueces Herminio Montiel, Édgar Lezcano y Emilia Santos se encuentran en deliberación desde las 09:00. En un principio, se había convocado a las partes para las 11:00 para dar a conocer el veredicto. Posteriormente, la convocatoria se postergó para las 14:00 y volvió a extenderse hasta el horario actual.

El crimen ocurrió en 2023, en Ciudad del Este, cuando los uniformados interceptaron el vehículo en el que viajaba la pareja, supuestamente tras confundirlo con el automóvil de un presunto asaltante.

Durante los alegatos finales, el fiscal Elvio Aguilera había solicitado penas de entre 10 y 18 años de prisión para los acusados. Para los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), el fiscal solicitó 10 años de prisión, mientras que para los policías del Departamento de Investigaciones pidió 18 años de cárcel. Aguilera argumentó que estos últimos tuvieron una mayor responsabilidad, considerando que estaban a cargo de la investigación y del procedimiento.

Los procesados son el comisario principal Hugo Regis Florentín, el subcomisario Manuel Ramón Villalba Gómez y el suboficial principal Richard Antonio Sebriano Silvero, quienes en su momento prestaban servicios en el Departamento de Investigación de Delitos de Alto Paraná.

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Además, están procesados el oficial primero Roberto Samaniego Parquet y los suboficiales César González Agüero, Javier Antonio Martínez Ocampos, Alfredo Villalba Agüero, Rubén Darío Giménez Maidana, Alder Centurión Céspedes y Pedro Osvaldo Brítez Achar, quienes, a su vez, cumplían funciones en el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

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Uno de los acusados, Jaime Javier Ramírez Brítez, no participa actualmente del juicio debido a recursos que se encuentran pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal Elvio Aguilera, en representación del Ministerio Público, sostuvo que los uniformados actuaron sin respetar los manuales de procedimiento. Afirmó, además, que demostraron un total desprecio por la vida humana al efectuar varios disparos con armas de diferentes calibres, entre ellas pistolas y fusiles.

Por su parte, el abogado Silvio Saúl Rojas, representante de los familiares de las víctimas, sostuvo que ninguno de los fallecidos realizó disparos con armas de fuego, tal como habrían alegado los uniformados para justificar el homicidio.

En tanto, la defensa alegó que no se pudo determinar la responsabilidad individual de los procesados, considerando que el vehículo en el que viajaba la pareja recibió 24 disparos de diversos calibres y no se pudo precisar cuáles de los acusados realizaron los disparos que impactaron contra las víctimas.