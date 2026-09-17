Pronóstico anuncia un jueves fresco a cálido y sin lluvias

Para este jueves, se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, que posteriormente serían variables. La temperatura mínima será de 13 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C.

El panorama cambiará mañana, viernes, cuando se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. El pronóstico contempla lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C.

Para el sábado , las condiciones se tornarán más inestables. Se anuncia una jornada cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista será de 20 °C, mientras que la máxima llegará a 23 °C.