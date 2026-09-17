ABC en el Este
17 de septiembre de 2026 a la - 06:45

Pronóstico anuncia un jueves fresco a cálido y sin lluvias

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
La Dirección de Meteorología prevé una jornada sin lluvias en el Este del país.

El clima se presentará fresco a cálido durante los próximos días en Ciudad del Este, con aumento de la nubosidad y condiciones favorables para lluvias y ocasionales tormentas eléctricas hacia el viernes y sábado.

Por ABC Color

Para este jueves, se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, que posteriormente serían variables. La temperatura mínima será de 13 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C.

El panorama cambiará mañana, viernes, cuando se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. El pronóstico contempla lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C.

Para el sábado , las condiciones se tornarán más inestables. Se anuncia una jornada cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista será de 20 °C, mientras que la máxima llegará a 23 °C.