ABC en el Este
18 de septiembre de 2026 a la - 06:51

Meteorología prevé lluvias durante el fin de semana

cde-2023-clima-nublado
Meteorología prevé lluvias para este viernes en Ciudad del Este.

El clima se presentará variable durante los próximos días en Ciudad del Este, con temperaturas que oscilarán entre los 16 °C y los 31 °C, además de lluvias dispersas y probabilidad de tormentas eléctricas.

Por ABC Color

Para este viernes, se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables. También se anuncian lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

La temperatura mínima prevista es de 16 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 28 °C.

El sábado continuará el tiempo inestable. Se espera un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Las condiciones favorecerán nuevamente la ocurrencia de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

Para esa jornada, la mínima será de 20 °C y la máxima llegará apenas a 23 °C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, el domingo se pronostica un ascenso importante de la temperatura. La jornada será cálida a calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos variables, que posteriormente soplarán del norte.

Durante las primeras horas y parte de la jornada todavía podrían registrarse lluvias dispersas, aunque el pronóstico indica un mejoramiento posterior. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima podría alcanzar los 31 °C.