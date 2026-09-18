Meteorología prevé lluvias durante el fin de semana

Para este viernes, se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables. También se anuncian lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

La temperatura mínima prevista es de 16 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 28 °C.

El sábado continuará el tiempo inestable. Se espera un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Las condiciones favorecerán nuevamente la ocurrencia de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

Para esa jornada, la mínima será de 20 °C y la máxima llegará apenas a 23 °C.

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En tanto, el domingo se pronostica un ascenso importante de la temperatura. La jornada será cálida a calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos variables, que posteriormente soplarán del norte.

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Durante las primeras horas y parte de la jornada todavía podrían registrarse lluvias dispersas, aunque el pronóstico indica un mejoramiento posterior. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima podría alcanzar los 31 °C.