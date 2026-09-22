Falta de transferencias municipales afecta a bomberos de las ciudades cabeceras de Alto Paraná

Este martes, bomberos voluntarios de la Compañía K-122 de Minga Guazú realizaron una manifestación con sirenazos frente a la Municipalidad para reclamar el desembolso de recursos municipales, que acumulan seis meses de atraso, según denunciaron.

El presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Minga Guazú, Arnaldo Maciel, explicó que el asesor jurídico de la institución prepara una denuncia contra el intendente por los supuestos hechos de lesión de confianza y apropiación.

Según Maciel, la deuda estimada es de unos G. 150 millones a G. 170 millones.

La falta de recursos también afecta la operatividad de la compañía. Maciel manifestó que la ambulancia continuará disponible, pero que algunos vehículos de combate contra incendios permanecerán fuera de servicio ante las dificultades para sostener los gastos.

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“Nosotros ahora estamos haciendo vaquita. Combustible todavía tenemos, pero necesitamos insumos, tapabocas, guantes y elementos de primeros auxilios”, explicó.

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Tres compañías de Hernandarias también se movilizaron

El reclamo se suma a la movilización realizada ayer por tres compañías de bomberos voluntarios de Hernandarias, cuyos integrantes exigen a la Municipalidad, administrada por Nelson Cano (ANR) el desembolso de los recursos que, según denunciaron, se encuentran atrasados desde hace varios meses.

En Hernandarias, desde esta semana, los pacientes accidentados están siendo trasladados en una camioneta, debido a que las ambulancias están averiadas y las compañías de bomberos no disponen de recursos para reparar.

Reclamo en Presidente Franco

En Presidente Franco, la deuda corresponde a los meses de julio y agosto y representa aproximadamente G. 30 millones.

El presidente de la institución bomberil, José Velázquez, manifestó que el intendente Roque Godoy (PLRA) se comprometió a que el pago sería realizado esta semana.

Ciudad del Este registra millonaria deuda

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios tiene pendiente el desembolso de más de G. 3.000 millones, correspondientes a transferencias que se encuentran atrasadas desde diciembre.

Fernández explicó que el retraso está con la implementación del Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (Siara), que habría generado inconvenientes con la documentación de la institución. Según indicó, luego de regularizar los documentos, comenzaron a recibir desembolsos parciales.

El titular del cuerpo bomberil contó que actualmente reciben combustible de la Municipalidad de Ciudad del Este, ante los inconvenientes surgidos con la implementación de la nueva normativa.