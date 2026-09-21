Tres compañías de bomberos exigen a la Municipalidad de Hernandarias el desembolso de recursos

La protesta reunió a bomberos de las compañías K-3 Los Azules, K-121 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) y San Francisco. Los voluntarios trasladaron hasta la sede municipal los pocos móviles que aún tienen operativos, que permanecieron en el lugar con las sirenas activadas.

Aníbal Adorno, presidente del cuerpo de Bomberos K-3 de Hernandarias, explicó que la compañía acumula nueve meses de retraso en los desembolsos. En tanto, K-121 registra cinco meses de fondos pendientes y la compañía San Francisco, ocho meses.

Estimó que la deuda total sería entre G. 160 millones y G. 180 millones por cada cuerpo de bomberos, aunque aclaró que no cuentan con una cifra oficial debido a que los desembolsos dependen de la recaudación de la tasa.

Adorno dijo que ya realizaron varios reclamos al intendente Nelson Cano (ANR-HC) y también denunciaron a través de las redes sociales la situación crítica que atraviesan, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta sobre cuándo serán transferidos los recursos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin ambulancias

Adorno explicó que las tres compañías se encuentran actualmente sin ambulancias operativas, por lo que se ven obligados a utilizar camionetas para trasladar a personas que requieren asistencia.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

El presidente del K-3 sostuvo que los vehículos están fuera de servicio por desperfectos mecánicos y que la falta de recursos impide realizar las reparaciones.

Los bomberos amenazan con cerrar sus cuarteles si no reciben una respuesta del Ejecutivo municipal en un plazo de tres días.