Bomberos de Caacupé fortalecen su capacidad en combate de incendios

La actividad se desarrolló en dos etapas, iniciando con una capacitación teórica en el cuartel central de los Bomberos de Caacupé, donde los combatientes profundizaron conocimientos sobre incendios en interiores, métodos de extinción, utilización adecuada del equipamiento y los diferentes tipos de chorros de agua empleados para controlar las llamas según cada escenario.

Posteriormente, los bomberos trasladaron lo aprendido a una práctica en terreno, realizada en el barrio General Díaz, detrás de la cancha del mismo nombre, donde se llevó a cabo un simulacro de incendio con fuego real en una vivienda preparada para el entrenamiento. Durante el ejercicio, los voluntarios pusieron en práctica técnicas de ingreso, control del fuego y trabajo coordinado, simulando una situación de emergencia similar a las que deben enfrentar en la vida real.

El capitán Esteban Miltos, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caacupé, explicó que este tipo de actividades forman parte de un plan de capacitación permanente que busca fortalecer la capacidad de respuesta de los bomberos.

“Lo hacemos por lo menos tres veces al año, con este tipo de prácticas”, señaló, destacando que el entrenamiento constante permite que los equipos mantengan sus conocimientos actualizados y puedan brindar una atención más rápida y efectiva a la ciudadanía.

Miltos resaltó además la importancia de la preparación conjunta entre compañías, ya que el intercambio de experiencias y técnicas ayuda a mejorar el trabajo operativo durante los servicios de emergencia.

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La jornada contó con la participación de unos 50 bomberos combatientes de Caacupé, quienes participaron activamente en las diferentes actividades guiadas por los instructores del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción.

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Intercambiar experiencias

Miltos resaltó además el valor de realizar ejercicios conjuntos con otros cuerpos de bomberos, ya que permiten intercambiar experiencias, fomentar el trabajo en equipo y mejorar la coordinación en situaciones donde la rapidez y la organización son fundamentales.

El capitán indicó que la preparación constante es clave para que los voluntarios puedan brindar una asistencia adecuada en incendios, accidentes u otras emergencias que puedan presentarse, reafirmando el compromiso de la institución con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Entrenamiento no es suficiente

Aunque las capacitaciones y los simulacros son fundamentales para fortalecer la preparación y la capacidad operativa de los bomberos voluntarios de Caacupé, los integrantes del cuartel sostienen que el entrenamiento, por sí solo, no es suficiente. Señalan que también es indispensable contar con el respaldo de las autoridades y de las instituciones públicas, ya que el trabajo diario requiere equipos en óptimas condiciones, mantenimiento permanente y recursos para responder de manera segura y eficiente a las emergencias.

La necesidad de ese apoyo quedó en evidencia la semana pasada, cuando durante un incendio de gran magnitud los bomberos tuvieron inconvenientes debido a la falta de mantenimiento de algunos de sus elementos de trabajo y tuvieron que pedir ayuda a otras unidades aledañas.

La situación puso de manifiesto las limitaciones con las que deben enfrentar intervenciones de alto riesgo.

Por ello, los voluntarios consideran que las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben asumir un mayor compromiso con los cuerpos de bomberos, destinando recursos para el mantenimiento y la renovación de equipos.

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