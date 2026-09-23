Detienen a joven por presunto abuso tras diagnóstico de ETS a niño de 13 años

El detenido fue identificado como Sandro Javier Duarte González (25). Según los datos, el hombre se presentó ayer por voluntad propia en la oficina de guardia de la Comisaría 24ª .

Duarte González quedó a disposición del agente fiscal Adolfo Santander, quien había dispuesto su detención tras la recolección de elementos durante las primeras diligencias investigativas.

Investigación por presunto abuso

El caso se inició luego de que el niño fuera llevado al Hospital Distrital de Hernandarias por familiares. Los estudios médicos detectaron una enfermedad de transmisión sexual (ETS), por lo que permanece internado y recibe tratamiento con antibióticos.

El médico forense Martín Alfaro explicó que el análisis VDRL realizado en el hospital dio resultado positivo con títulos elevados, indicativo de una infección activa.

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El profesional estimó que el contacto que habría provocado la infección pudo haberse producido aproximadamente entre seis y ocho semanas antes.

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Además, el examen médico forense también detectó otras lesiones compatibles a abusos sexuales sistemáticos.

De acuerdo con los datos proporcionados, el menor vivía en una situación de alta vulnerabilidad social. El fiscal manifestó que el niño se encontraba en situación de calle y es consumidor de drogas. En cuanto a su escolaridad, el niño estuvo matriculado solo hasta los ocho años.