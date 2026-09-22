Investigan abuso de un niño de 13 años hospitalizado por una enfermedad de transmisión sexual

La investigación está a cargo del fiscal Adolfo Santander, quien explicó que el niño llegó al hospital acompañado por familiares y que los análisis preliminares detectaron la enfermedad de transmisión sexual. Actualmente permanece internado y recibe tratamiento con antibióticos.

Según Santander, el examen realizado por el médico forense del Ministerio Público, Martín Alfaro, también detectó lesiones que generan sospechas de que el menor habría sido víctima de agresiones de manera sistemática.

El fiscal indicó que, una vez que el niño reciba el alta médica, se prevé realizar una entrevista en el marco de la investigación, aplicando los mecanismos correspondientes para evitar su revictimización.

El representante del Ministerio Público manifestó que el niño es consumidor de drogas y vive en situación de calle. Agregó que una de las principales hipótesis apunta a que el menor habría sido víctima de abuso por parte de otras personas que también se encuentran en situación de calle y con problemas de adicción.

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El fiscal también señaló que el niño tuvo escolaridad solamente hasta los ocho años.

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El diagnóstico médico

El médico forense Martín Alfaro explicó que el menor presenta lesiones compatibles con sífilis. Agregó que la prueba VDRL realizada en el hospital resultó positiva con títulos elevados, lo que indica una infección activa.

Según Alfaro, el contacto que habría originado la infección se habría registrado hace aproximadamente entre seis y ocho semanas antes.