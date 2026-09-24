ABC en el Este
24 de septiembre de 2026 a la - 06:45

Ciudad del Este tendrá un jueves fresco y temperaturas en ascenso durante el fin de semana

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
Meteorología prevé una jornada fresca a cálida en el Este del país.

El pronóstico de la Dirección de Meteorología anuncia un jueves fresco a cálido para Ciudad del Este, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste y presencia de neblinas durante las primeras horas de la jornada.

Por ABC Color

Para este jueves, se prevé una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C. Las condiciones irán mejorando durante el día, aunque se mantendrá la nubosidad variable.

El ambiente será más cálido durante los próximos días. Para el viernes, Meteorología pronostica un amanecer fresco y una tarde calurosa, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Las temperaturas oscilarán entre 18 °C y 31 °C.

En tanto, el sábado se espera una jornada cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado y nuevamente predominio de vientos del noreste. La temperatura mínima prevista es de 19 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 33 °C.