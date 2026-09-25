Miguel Prieto presenta a Guillermo Rodríguez como candidato a gobernador de Alto Paraná

Durante el cierre de campaña de Mónica Ramírez, candidata a intendenta de Minga Guazú, Prieto expresó públicamente su respaldo a Rodríguez y manifestó su confianza en que su candidatura permitirá a Yo Creo disputar la Gobernación de Alto Paraná en las elecciones generales de 2028. Actualmente, la administración departamental está a cargo de César “Landy” Torres (ANR-HC), quien fue electo gobernador en los comicios de 2023 tras imponerse al candidato de Yo Creo, Daniel “Dani” Pereira Mujica.

Producción legislativa

Rodríguez, actualmente diputado por Alto Paraná, también en su momento fue objeto de cuestionamientos por su bajo nivel de producción legislativa. En el periodo comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025 presentó 21 iniciativas, distribuidas en cinco proyectos de ley, nueve de resolución y siete de declaración. Durante ese periodo se ubicó en el segundo lugar de la lista con menor cantidad de propuestas del departamento.

En el siguiente periodo legislativo, entre julio de 2025 y junio de 2026, registró 32 iniciativas, de las cuales seis fueron proyectos de ley, 15 de resolución y 11 de declaración. Con ese resultado, quedó como el tercer lugar en la lista de los menos productivos entre los diputados de Alto Paraná en cuanto a cantidad de proyectos presentados.

Ante los cuestionamientos por su producción parlamentaria, Rodríguez había argumentado que su función como legislador opositor también consiste en ejercer control sobre la gestión del Gobierno y fiscalizar el uso de los recursos públicos, más allá de la presentación de proyectos que, según sostuvo, podrían no ser considerados por la mayoría.

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“Nunca me voy a arrodillar ante estos bandidos”

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Durante su discurso, Prieto también se refirió a las investigaciones y denuncias que enfrenta y aseguró que no abandonará su actividad política. “El sistema me quiere preso, el sistema quiere que tenga miedo, que me rinda y quiere acorralarme con denuncias”, manifestó.

En ese contexto, afirmó: “Nunca me voy a arrodillar ante estos bandidos, solamente me voy a arrodillar ante Dios”, al tiempo de sostener que no piensa retroceder en su proyecto político.

Prieto también apuntó a las elecciones generales de 2028 y sostuvo que su sector continuará trabajando para llegar a ese proceso electoral. “Nadie me va a quitar de la cabeza que en el 2028 este sistema va a llegar a su fin”, afirmó durante el acto.