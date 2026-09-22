En Diputados piden resguardo para el exgobernador de Central, Hugo Javier

El diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo) indicó que el Gobierno Nacional tiene la obligación de resguardar la vida del exgobernador de Central Hugo Javier González (ANR-HC), quien permanece en el Hospital de Itauguá tras haber sufrido un confuso episodio durante su reclusión.

“Solicito al Ministerio Público y a las autoridades competentes la protección de Hugo Javier. El Gobierno nacional tiene la obligación de cuidar de este hombre”, indicó el diputado Guillermo Rodríguez.

El parlamentario opositor manifestó que el ex gobernador está mejorando y va recordando lo que le pasó, por lo cual se debe garantizar su seguridad.

“Este hombre está recobrando la conciencia. Está comenzando a hablar y lo que dice puede involucrar a los miembros del Gobierno nacional”, sostuvo el opositor.

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Guillermo Rodríguez indicó que a Hugo Javier no le puede pasar nada, y sobre todo no se debe confiar en la hipótesis de que fue una caída en su celda.

“Bajo ningún criterio podemos asumir como verdades de lo que dicen el Ministerio Público, los médicos forenses, los ministros, los compañeros de celda y ningún miembro del Gobierno nacional. Esto puede ser un complot y puede estar comprometida la vida de este hombre”, puntualizó Guillermo Rodríguez.

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No se cayó, le pegaron según Prieto

Por otro lado, el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), también cuestionó la credibilidad del Ministerio Público que se inclina más por la teoría de la caída en la cárcel del ex gobernador Hugo Javier González.

“Hugo Javier comenzó a hablar y dice que le pegaron muchísimo, tuvo que pagar para que no lo maten. Pero la Fiscalía “se cayó”. Ese es el nivel de seriedad y credibilidad del Ministerio Público actualmente", escribió Miguel Prieto en sus redes sociales.