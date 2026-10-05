¡No dejaron nada!: maniataron a un sexagenario y se llevaron hasta sus gallinas

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada a unos 4.500 metros de la ruta PY02 y aproximadamente 10 kilómetros del casco urbano del distrito de Yguazú. La víctima radicó su denuncia ayer en la Comisaría 9ª.

De acuerdo con el relato de Marcos Giménez Cabañas (69), los desconocidos llegaron hasta su domicilio a bordo de dos motocicletas y le solicitaron permiso para pescar, argumentando que por el lugar pasa un arroyo. En un momento determinado, uno de ellos extrajo un arma de fuego y anunció el asalto.

Los delincuentes se llevaron un celular de la marca Nokia, una escopeta calibre 12, G. 350.000 en efectivo que le sobró del subsidio por la tercera edad, además de tres gallinas caseras y un lechón.

Los delincuentes maniataron a la víctima antes de huir, según la denuncia.

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Personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles Regional Yguazú intervino en el caso.