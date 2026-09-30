Violento asalto deja dos mujeres heridas y un detenido en Ciudad del Este

El hecho se registró este miércoles, a las 15:00 aproximadamente, en la florería Gabriela, ubicada sobre la avenida Eusebio Ayala y Boquerón de esta capital departamental.

Según el relato de Fidelina Matto, propietaria del local, dos hombres participaron del intento de asalto. Uno de ellos ingresó al local, mientras que su cómplice lo esperaba afuera a bordo de una motocicleta Kenton AAVT.

La propietaria manifestó que ella, su hija y otra persona forcejearon con el asaltante y lograron lanzarlo al suelo. En ese momento, el hombre efectuó entre tres y cuatro disparos.

“Mi cadena se soltó y aparentemente llevó. Cuando estaba en el piso efectuó los disparos”, señaló Matto.

A raíz de los disparos, la hija de la propietaria, identificada como Yeny Esteffani Ibarra Matto, fue herida de refilón en el pecho, mientras que Fidelina Matto fue alcanzada en el pie, también de refilón.

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“Cuando vi que mi hija estaba sangrando le auxiliamos y después me avisaron que era solo un refilón. Afortunadamente no fue nada grave”, manifestó la víctima.

Cómplice huyó

Tras el tiroteo, el segundo sospechoso huyó a pie y dejó abandonada la motocicleta frente a la florería.

En tanto, Wilson Ramón Cáceres Cáceres (34), quien cuenta además con una orden de captura pendiente, fue entregado a la Policía Nacional tras ser reducido dentro del local y despojado de su pistola calibre 9 milímetros.