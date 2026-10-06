Ciudad del Este tendrá jornadas cálidas, nubladas y con lluvias dispersas

Para este martes se prevé una jornada fresca a cálida, con una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos variables y lluvias dispersas. También se esperan bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana, con mejoramiento de las condiciones posteriormente.

Para el miércoles, las temperaturas aumentarán, con una mínima de 20 °C y una máxima de 29 °C. Se anuncia un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que luego serían variables. Las lluvias dispersas podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

El jueves continuará el ambiente cálido, con temperaturas de entre 22 °C y 29 °C. El cielo se mantendría mayormente nublado y se prevén lluvias dispersas, con posibilidad de tormentas eléctricas ocasionales. Los vientos soplarían moderadamente desde el norte y luego serían variables.