Meteorología prevé un miércoles cálido y con chaparrones en Ciudad del Este

Según el pronóstico, la temperatura oscilará entre una mínima de 19 °C y una máxima de 30 °C. Los vientos soplarán inicialmente desde el noreste.

Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante los próximos días en la capital de Alto Paraná.

Para mañana, jueves, se anuncia un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente serían variables. También se esperan lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, con temperaturas entre 22 °C y 29 °C.

En tanto, para el viernes, persistirá el tiempo cálido y mayormente nublado. Se pronostican nuevamente lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, mientras que los vientos serán variables. La temperatura mínima prevista es de 21 °C y la máxima de 28 °C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy