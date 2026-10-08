ABC en el Este
08 de octubre de 2026 a la - 06:46

Pronóstico anticipa lluvias y tormentas eléctricas durante los próximos días en Ciudad del Este

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La Dirección de Meteorología prevé lluvias y posibles tormentas eléctricas.

La Dirección de Meteorología prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas para este jueves.

Por ABC Color

Durante la jornada, los vientos soplarán inicialmente del noreste, para luego presentar variaciones en su dirección. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán a lo largo del día, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.La temperatura oscilará entre 22 °C y 32 °C.

Para el viernes, se espera una jornada cálida y mayormente nublada, nuevamente con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos serán variables y las temperaturas estarán entre 21 °C y 30 °C.

El panorama meteorológico presentará un descenso de las temperaturas hacia el sábado. Se pronostica un día cálido, con cielo mayormente nublado, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, además de vientos provenientes del sur. La mínima prevista será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará 25 °C.