Anuncian un fin de semana lluvioso en Ciudad del Este

El pronóstico para Ciudad del Este anuncia un fin de semana con tiempo inestable, lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 27 °C, según los datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Para este viernes se prevé un ambiente cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzaría los 27 °C.

El sábado continuará la inestabilidad, con condiciones cálidas, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas, además de posibles tormentas eléctricas. Los vientos serán variables y posteriormente rotarán hacia el sur. Se esperan temperaturas de entre 21 y 25 °C.

En tanto, para el domingo se pronostica un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos del sur. También podrían registrarse lluvias dispersas, con una mínima de 19 °C y una máxima de 23 °C.

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