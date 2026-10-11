Anuncian más lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en Ciudad del Este

De acuerdo con el pronóstico de este domingo 11 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C. Los vientos soplarán del sur y las condiciones se mantendrán inestables durante la jornada.

Para mañana, lunes, se espera un panorama similar, con temperaturas que oscilarán entre los 17 °C y 23 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos serán inicialmente del sur y luego variables.

En tanto, para el martes, Meteorología pronostica cielo cubierto, con una mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C. También se esperan precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas, mientras que los vientos serán variables y posteriormente soplarán del norte.

El pronóstico indica que las condiciones de inestabilidad persistirán en Ciudad del Este durante los próximos tres días, con temperaturas máximas que no superarían los 23 °C y posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas.

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