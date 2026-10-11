ABC en el Este
11 de octubre de 2026 a la - 07:51

Anuncian más lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en Ciudad del Este

cde-2023-clima-nublado
La Dirección de Meteorología prevé más lluvias en el este del país..

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas para Ciudad del Este.

Por ABC Color

De acuerdo con el pronóstico de este domingo 11 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C. Los vientos soplarán del sur y las condiciones se mantendrán inestables durante la jornada.

Para mañana, lunes, se espera un panorama similar, con temperaturas que oscilarán entre los 17 °C y 23 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos serán inicialmente del sur y luego variables.

En tanto, para el martes, Meteorología pronostica cielo cubierto, con una mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C. También se esperan precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas, mientras que los vientos serán variables y posteriormente soplarán del norte.

El pronóstico indica que las condiciones de inestabilidad persistirán en Ciudad del Este durante los próximos tres días, con temperaturas máximas que no superarían los 23 °C y posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy