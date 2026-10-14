Anuncian lluvias y tormentas eléctricas para este miércoles en Ciudad del Este

De acuerdo con el informe meteorológico, la temperatura mínima prevista para hoy es de 18 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 22 °C. Los vientos serán variables y posteriormente predominarán del sector sur.

Para mañana, jueves, se espera que continúen las condiciones inestables, con ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas durante parte de la jornada. Los vientos soplarán del sur y posteriormente se prevé una mejoría en las condiciones del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre 18 °C y 24 °C.

Recién el viernes se tendría una jornada sin lluvias

En tanto, para el viernes, se anuncia un ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sur. La temperatura mínima descendería a 15 °C, mientras que la máxima se mantendría en 24 °C.