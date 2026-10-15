Baleó a un adolescente en el cuello apenas 15 días después de protagonizar otro hecho similar

Según los intervinientes, el adolescente sufrió una herida en el lado derecho del cuello, con orificios de entrada y salida. El menor se encuentra estable, conforme a los datos brindados por los médicos de guardia.

El suboficial principal Miguel Zárate manifestó que el aprehendido alegó que se encontraba manipulando una pistola calibre .22 cuando se produjo el disparo que hirió al adolescente. Sin embargo, las circunstancias exactas se desconocen.

Ya había sido denunciado por otro tiroteo

Uno de los aspectos que llama la atención de los investigadores es que el presunto autor del ataque, Alan Salvador López (18), ya había sido denunciado hace aproximadamente 15 días en la misma dependencia policial por un caso muy similar.

En aquella ocasión, el joven habría estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando se produjo una discusión y efectuó varios disparos, uno de los cuales alcanzó a su compañero de tragos.

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Tras recibir información sobre la identidad del presunto responsable, agentes policiales realizaron un rastrillaje en la zona baja del barrio San Miguel y lograron localizarlo escondido entre los matorrales. El joven manifestó que arrojó la pistola al río Paraná.

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El suboficial Zárate manifestó que López sería consumidor de sustancias estupefacientes, según sus vecinos.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Cinthia Leiva, y se convocó a personal del Departamento de Criminalística para realizar la prueba de parafina.