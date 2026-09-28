Balacera tras el superclásico: prórroga en causa de policía baleado por barrabrava

El Tribunal de Apelación en lo Penal de Central, 1ª Sala, otorgó una prórroga extraordinaria a la fiscala Carmen Bogado, para concluir la investigación abierta para determinar quién baleó a un policía durante un enfrentamiento entre barrabravas de Olimpia y los agentes del orden.

La causa, caratulada como tentativa de homicidio, se abrió a raíz de un incidente ocurrido el 20 de abril pasado, en la ciudad de Fernando de la Mora.

Policía intentó evitar enfrentamiento entre barrabravas y fue baleado

En aquella oportunidad, un colectivo repleto de hinchas franjeados de la barra denominada Ultra Sur se detuvo en el lugar para atacar a un grupo de fanáticos de Cerro Porteño que a su vez estaban tomando cerveza en el predio de una estación de servicio ubicada en la esquina de la avenida Santa Teresa y la calle Juan E. O’Leary, luego del superclásico.

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Aparentemente, los olimpistas incluso efectuaron disparos de arma de fuego, lo que motivó la reacción de los policías que escoltaban el ómnibus.

En ese momento, se libró un enfrentamiento entre los olimpistas y los policías, en el que salió herido el suboficial primero Jonás Darío Bareiro Alvarenga, de 32 años, personal del Grupo Lince, quien sufrió un balazo en la mano.

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Al ver caído a su camarada, los policías pidieron refuerzos, lo que obligó a los barras a dispersarse, aunque la mayoría fue a refugiarse en una casa particular.

Líder de Ultra Sur entregó a sospechoso a la Policía

Posteriormente, los policías dialogaron con el jefe de esa barra, quien entregó al supuesto tirador que hirió al policía, Herit Stuart Lugo Luján, de 24 años. Este joven, por orden de su líder, entregó el revólver calibre 32 con el que admitió haber disparado.

La primera fecha establecida para la presentación del requerimiento conclusivo fue el 20 de octubre de 2026.

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Pericia, paralizada por falta de insumos de Criminalística

Sin embargo, la agente fiscal explicó que el plazo inicialmente establecido es insuficiente para concluir todas las diligencias pendientes, en algunos casos por cuestiones ajenas a la Fiscalía, como la falta de insumos de la Policía Nacional.

Las diligencias a ser realizadas, según la petición fiscal, son las siguientes:

Pericia balística.

Dictamen psicológico y psiquiátrico del imputado.

Declaración testimonial de otros testigos de los hechos y personales intervinientes.

Análisis realizado por peritos informáticos del Ministerio Público, sobre las imágenes obtenidas de varias grabaciones que fueron recabados por personal de Investigación de Delitos, para que se proceda a la desgrabación de las imágenes.

La ampliación de imágenes (fotograma) para la correcta individualización de los demás integrantes de la barra brava de Olimpia que se encontraban en el lugar creando disturbios.

Informe de Digemabel.

Informe de Criminalística sobre el resultado de tomas de muestras de mano por la técnica de hisopado para investigar presencia de residuos de disparos de arma de fuego del imputado y de los demás integrantes de la barra brava de las que fueron tomadas el día del hecho -25 en total- cuyos informes no se encuentran aún disponibles por la falta de reactivos en el Departamento de Criminalística.

Los camaristas Fabriciano Villalba, María Teresa González de Daniel y Lourdes Cardozo consideraron atendibles los argumentos esgrimidos por la fiscala y fijaron como nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo el 20 de abril de 2027.