Anuncian una jornada fresca a cálida y sin lluvias en Ciudad del Este

Para este viernes 16 de octubre se prevé un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y neblinas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura mínima será de 18 °C, mientras que la máxima alcanzará los 25 °C.

El sábado 17 continuará el tiempo fresco a cálido, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sur. Las temperaturas oscilarán entre los 15 °C y los 24 °C.

En tanto, para el domingo 18 se espera un nuevo descenso de la temperatura, con una mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C. La jornada se presentará fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado y vientos del sur.

A partir del sábado, se espera que el nivel del río presente un leve descenso, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Especial de Crecidas (CEC) de Itaipú. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos anuncian nuevamente lluvias a mediados de la próxima semana, con intensidades que podrían incidir en el comportamiento del río Paraná.

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