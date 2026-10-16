Sube a 1.000 la cantidad de familias afectadas por la crecida del río Paraná

La Municipalidad de Ciudad del Este actualizó el registro de familias afectadas por la crecida del río Paraná, que alcanza un total de 1.000 familias en distintos sectores de la ciudad.

Ante esta situación, la institución continúa desplegando un operativo de asistencia y acompañamiento para responder a las necesidades de las personas damnificadas.

El relevamiento actualizado comprende los siguientes sectores: Remansito, muelle y alrededores, con 105 familias; asentamiento Belén, 100; Che la Reina, 130; Santa Ana, 80; San Rafael y San Agustín, 200; Km 9 Monday y 8 de Diciembre, 70; Km 10 Acaray y asentamiento Yrendague, 50; Ex Cantera, en ambos lados, 260; y barrio 23 de Octubre, con cinco familias.

Ante el aumento de damnificados, la comuna esteña también intensifica el operativo de asistencia, que incluye la provisión diaria de alimentos. Se distribuyen aproximadamente 300 kilos de galletas por día y se mantienen 11 ollas populares para garantizar la alimentación de las familias afectadas.

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Además, la Municipalidad continúa apoyando a otras instituciones en las tareas de evacuación y traslado de las familias a lugares seguros. El intendente Pedro Acuña afirmó que la asistencia continuará hasta que los afectados puedan regresar con seguridad a sus hogares.

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El operativo también incluye la provisión de carpas, toldos y chapas, además del apoyo para la evacuación y el traslado de personas, muebles, electrodomésticos y otros enseres hacia albergues y lugares seguros, según las necesidades de cada familia.

Las tareas se desarrollan mediante la coordinación entre la Municipalidad de Ciudad del Este y diversas instituciones que colaboran en la atención de las familias afectadas. Entre ellas se encuentran la Cruz Roja Paraguaya, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Itaipú Binacional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, personal militar del Área Naval y la Tercera División de Infantería.

Leve descenso del río

La División de Estudios Hidrológicos y Energéticos, dependiente de la Dirección Técnica de Itaipú, informó que el nivel del río Paraná en la estación Puente de la Amistad se encuentra estable, luego de varios días de intensas precipitaciones en la zona de influencia de la binacional.

En el barrio San Rafael, incluso, se puede observar a simple vista un leve descenso del nivel del agua. Sin embargo, las viviendas permanecen inundadas.

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Hasta este jueves 15 de octubre, el nivel del río se situaba en la cota de 121,24 metros sobre el nivel del mar (msnm). No se descarta que las próximas lluvias provoquen nuevos repuntes y continúen afectando a las familias que viven en sectores inundables.

A partir del sábado 17 de octubre, se espera que el nivel del río presente un leve descenso. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos anuncian nuevamente lluvias a mediados de la próxima semana, con intensidades que podrían incidir en el comportamiento del río Paraná.