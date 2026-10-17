Fin de semana sin lluvia pero con días frescos en el este del país

La Dirección Nacional de Meteorología indica que este sábado el ambiente se mantendrá fresco durante las primeras horas, tornándose cálido por la tarde, con temperaturas mínimas que oscilarían entre 13 y 23 °C en Ciudad del Este y alrededores.

Para el domingo se mantendrían condiciones similares, con amaneceres frescos e incluso fríos. Durante la tarde, el ambiente se presentaría de fresco a cálido, con temperaturas máximas que rondarían entre 12 y 22 °C.

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En cuanto a las condiciones del tiempo, predominará la estabilidad durante los próximos días, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sector sur, que rotarán al sureste hacia el lunes.

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Para el lunes se espera un día frío en las primeras horas y luego cálido por la tarde, con cielo parcialmente nublado, vientos variables y neblinas al amanecer. La mínima prevista es de 11 °C y la máxima de 24 °C.

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En cuanto al nivel del río Paraná, este se mantendrá estable pero sin registrar bajantes. En 15 días el caudal aumentó más de 14 metros en la estación de Ciudad del Este, a consecuencia del fenómeno El niño.

afectando a más de mil familias en diversos sectores de la ciudad, principalmente en los barrios San Agustín y San Rafael.