Tiempo fresco y sin lluvias en el Este del país

El día comenzó con un ambiente fresco, que se tornaría cálido por la tarde. Las temperaturas máximas oscilarían entre 23 y 24 °C. Además, se prevé un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones y con vientos predominantes del sur.

Entre mañana, lunes 19, y el martes 20, persistirían los amaneceres fríos a frescos y las tardes cálidas. Las temperaturas mínimas variarían entre 11 y 12 °C, mientras que las máximas se ubicarían entre 24 y 25 °C en gran parte de la zona Este del país.

Así estará el tiempo este domingo: prevén máximas de hasta 28 °C

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad se mantendría baja durante hoy y mañana. Sin embargo, a partir del martes 20, aumentaría la posibilidad de lluvias.

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El pronóstico de lluvia genera especial atención en Ciudad del Este debido a la crecida del río Paraná, que mantiene bajo agua a varios barrios. La cantidad de damnificados ya supera las 1.000 familias.