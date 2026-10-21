Presidente Franco: tía rescata a cuatro niños de una vivienda en llamas

El siniestro se registró este miércoles, alrededor de las 10:00, en el barrio San Antonio de Presidente Franco. Según los datos, el fuego se habría originado a raíz de un cortocircuito en las instalaciones eléctricas del acondicionador de aire.

Nancy Estela Benítez se encontraba en el patio, mientras que sus cuatro sobrinos estaban viendo televisión en una de las habitaciones. La propietaria de la vivienda, Rosana Benítez, se encontraba en su lugar de trabajo al momento del incendio.

En un momento dado, Nancy decidió ingresar a la habitación de los niños y observó que el acondicionador de aire comenzaba a incendiarse.

Las llamas se propagaron rápidamente hacia la cama, por lo que reaccionó de inmediato y logró sacar a los cuatro menores sanos y salvos.

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Bomberos voluntarios de Presidente Franco y Ciudad del Este acudieron al lugar y consiguieron controlar el fuego, evitando que se propagara a las viviendas contiguas.

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Afortunadamente, los cuatro niños resultaron ilesos. Sin embargo, las llamas consumieron por completo las pertenencias de la familia.