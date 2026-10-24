Itaipú cierra una canaleta de su vertedero para contener el nivel del río Paraná

Para controlar el nivel del agua, ayer a las 15:40, la canaleta central del vertedero de la Central Hidroeléctrica de Itaipú fue cerrada, luego de permanecer abierta desde el 15 de octubre. La canaleta izquierda continúa operativa, con una descarga de 8 millones de litros de agua por segundo.

La medida busca controlar el nivel del río Paraná ante el pronóstico de un incremento significativo del caudal del río Yguazú durante los próximos días.

Según los datos, el nivel del Paraná se mantendrá en torno a los 116,60 metros sobre el nivel del mar (el nivel normal es de 105 metros), después de haber alcanzado los 121 metros la semana pasada.

El aumento del río Yguazú, otro factor de preocupación

El caudal del río Yguazú se sitúa actualmente en aproximadamente 5,5 millones de litros por segundo, pero podría llegar a los 12 millones, de acuerdo con las previsiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cierre de una de las canaletas del vertedero de Itaipú tiene como fin evitar que el aporte de agua del Yguazú provoque una nueva subida del Paraná.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

“La reducción del vertido va a mantener el Paraná estable mientras el Yguazú sube. De esta forma, no habrá un aumento del nivel en la estación de medición del Puente de la Amistad”, explicó el ingeniero Paulo Zanelli Jr., coordinador de la Comisión Especial de Crecidas de Itaipú.

Damnificados seguirían fuera de sus casas por largo tiempo

En Ciudad del Este, unas 1.230 familias de nueve sectores tuvieron que abandonar sus viviendas debido al avance de las aguas, mientras que en Presidente Franco más de 40 viviendas resultaron afectadas.

En Ciudad del Este, muchas de las familias damnificadas permanecen bajo carpas en el barrio San Rafael y otras se mudaron a viviendas alquiladas o a casas de familiares.

Preparan minga ambiental

La Municipalidad de Ciudad del Este iniciará el próximo lunes la primera fase de una minga ambiental en el barrio San Rafael, con el objetivo de retirar los residuos arrastrados por las aguas de la inundación desde otros barrios.

En esta primera jornada, los trabajos se concentrarán en la calle Francisco Martínez y el costado de la Subcomisaría de San Rafael, sector 2.

La iniciativa continuará cada lunes, de forma progresiva y conforme a las condiciones climáticas y de seguridad.

La intervención busca mejorar las condiciones ambientales y reducir los riesgos de enfermedades asociados a la acumulación de basura y al agua estancada.