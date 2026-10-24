ABC en el Este
24 de octubre de 2026 - 10:56

Itaipú cierra una canaleta de su vertedero para contener el nivel del río Paraná

Represa de Itaipú vertiendo agua en un entorno natural de vegetación densa, bajo un cielo nublado.
La Central Hidroeléctrica de Itaipú decidió cerrar su canaleta central para controlar el nivel del Paraná. Gentileza Itaipú

El nivel del río Paraná se mantendría estable durante los próximos días, aunque continuará muy por encima de sus valores normales.

Por ABC Color

Para controlar el nivel del agua, ayer a las 15:40, la canaleta central del vertedero de la Central Hidroeléctrica de Itaipú fue cerrada, luego de permanecer abierta desde el 15 de octubre. La canaleta izquierda continúa operativa, con una descarga de 8 millones de litros de agua por segundo.

La medida busca controlar el nivel del río Paraná ante el pronóstico de un incremento significativo del caudal del río Yguazú durante los próximos días.

Según los datos, el nivel del Paraná se mantendrá en torno a los 116,60 metros sobre el nivel del mar (el nivel normal es de 105 metros), después de haber alcanzado los 121 metros la semana pasada.

El aumento del río Yguazú, otro factor de preocupación

El caudal del río Yguazú se sitúa actualmente en aproximadamente 5,5 millones de litros por segundo, pero podría llegar a los 12 millones, de acuerdo con las previsiones.

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El cierre de una de las canaletas del vertedero de Itaipú tiene como fin evitar que el aporte de agua del Yguazú provoque una nueva subida del Paraná.

“La reducción del vertido va a mantener el Paraná estable mientras el Yguazú sube. De esta forma, no habrá un aumento del nivel en la estación de medición del Puente de la Amistad”, explicó el ingeniero Paulo Zanelli Jr., coordinador de la Comisión Especial de Crecidas de Itaipú.

Damnificados seguirían fuera de sus casas por largo tiempo

En Ciudad del Este, unas 1.230 familias de nueve sectores tuvieron que abandonar sus viviendas debido al avance de las aguas, mientras que en Presidente Franco más de 40 viviendas resultaron afectadas.

Vista aérea del barrio San Rafael con casas de techos terracota parcialmente sumergidas en agua, rodeadas de vegetación.
Varias viviendas del barrio San Rafael permanecerán bajo agua por un tiempo prolongado, según las previsiones.

En Ciudad del Este, muchas de las familias damnificadas permanecen bajo carpas en el barrio San Rafael y otras se mudaron a viviendas alquiladas o a casas de familiares.

Preparan minga ambiental

La Municipalidad de Ciudad del Este iniciará el próximo lunes la primera fase de una minga ambiental en el barrio San Rafael, con el objetivo de retirar los residuos arrastrados por las aguas de la inundación desde otros barrios.

En esta primera jornada, los trabajos se concentrarán en la calle Francisco Martínez y el costado de la Subcomisaría de San Rafael, sector 2.

Niño con camiseta amarilla, joven con camiseta oscura y hombre con camiseta roja revisan daños tras inundaciones en un ambiente urbano.
La inundación llevó una gran cantidad de residuos al barrio San Rafael.

La iniciativa continuará cada lunes, de forma progresiva y conforme a las condiciones climáticas y de seguridad.

La intervención busca mejorar las condiciones ambientales y reducir los riesgos de enfermedades asociados a la acumulación de basura y al agua estancada.