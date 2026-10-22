SEN confirma 5.000 familias afectadas y advierte que la crisis se extenderá hasta marzo

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, ofreció un exhaustivo balance sobre el impacto del fenómeno climático “El Niño” en el territorio nacional.

Las intensas lluvias e inundaciones generadas principalmente por la crecida del río Paraná dejan hasta la fecha unas 5.000 familias afectadas, concentradas principalmente en los departamentos de Misiones, Ñeembucú, Alto Paraná e Itapúa.

El titular de la SEN precisó la distribución de los afectados: unas 2.000 familias se encuentran albergadas de manera directa, una cifra similar está albergada temporalmente en casas de familiares y aproximadamente 850 familias permanecen en sus hogares, pero se encuentran aisladas o imposibilitadas de salir a trabajar.

Con base en los promedios del Instituto Nacional de Estadística (INE), la emergencia alcanza a unas 7.000 personas en todo el país.

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Respecto al desarrollo temporal del fenómeno meteorológico, el ministro emitió una fuerte advertencia sobre la duración del periodo de asistencia, destacando que el impacto no será de corta duración: “Esto que se viene, el fenómeno de El Niño, no es para un mes nada más, tiene una probabilidad que lleguemos inclusive hasta marzo del próximo año”.

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Misiones y Ñeembucú, los más castigados

En cuanto al desglose territorial, Zárate confirmó que Misiones encabeza la lista de regiones con mayor cantidad de damnificados, teniendo a Ayolas como el municipio más golpeado, seguido de Yabebyry.

En el caso de Ayolas, el ministro graficó la severidad de la inundación señalando la situación del barrio San José: “Ese está totalmente bajo agua. Algunos solamente se ve el techo de la vivienda”.

Por su parte, en Ñeembucú, la localidad de Cerrito presenta al 100% de su población afectada y entre un 50% y 60% en condición de damnificada directa, extendiéndose los daños a municipios como Mayor Martínez, Villalbín, General Díaz y Paso de Patria.

En Alto Paraná, los anegamientos abarcan zonas de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, Minga Guazú y Tavapy.

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Alerta por el Río Paraguay

Pese a que el nivel del agua experimentó breves descensos en ciertos tramos, la SEN instó a la ciudadanía a no retornar de manera apresurada a sus hogares debido a los pronósticos de las binacionales Itaipú y Yacyretá, sumados a los de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

“Hay una perspectiva de repunte nuevamente. Vamos a tener nuevamente repunte del río Paraguay principalmente”, apuntó.

Zárate alertó además que el río Paraguay subió dos metros en tan solo 15 días, alcanzando los 2,80 metros. Advirtió que, de llegar a los 5 metros de altura, se registrarían unas 3.000 viviendas damnificadas adicionales en la zona ribereña de Asunción y alrededores.

Ante la extensión del desastre hasta los primeros meses del año entrante, la SEN coordina con el Ministerio de Salud la presencia de profesionales médicos y psicólogos para acompañar el impacto emocional durante las festividades de fin de año, mientras que la comunidad educativa de zonas aisladas implementa clases virtuales a través de dispositivos móviles.