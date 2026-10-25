Asesinan a exconvicto tras una discusión con despensero en Ciudad del Este

El crimen ocurrió anoche, a las 23:00, aproximadamente, en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este. La víctima fue identificada como Carlos Manuel González Ramos (29), quien contaba con órdenes de captura pendientes por hurto agravado y coacción sexual y violación.

De acuerdo con el relato de la hermana de la víctima, Catalina Ramos, su hermano se había dirigido a la despensa San Miguel para comprar cigarrillos cuando, en un momento dado, habría mantenido una discusión con Ernesto René Riveros Barrios (28), quien le habría disparado en el abdomen.

Tras el ataque, sus familiares lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde el médico de turno constató que ya había fallecido.

Allanaron despensa del supuesto autor

Una comitiva fiscal policial allanó esta mañana la despensa denominada San Miguel, propiedad del supuesto autor, quien huyó tras el asesinato.

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Durante el allanamiento, la fiscala Estela Ramírez ordenó la incautación de una cámara de circuito cerrado y un microchip de 32 GB.