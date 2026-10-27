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ABC en el Este
27 de octubre de 2026 - 17:57

Dictan 20 años de prisión para hombre que abusó de su hijastra de 6 años

Detienen a un hombre imputado por presunto abuso sexual en niños.
El abuso sexual ocurrió en una vivienda ubicada al sur de Alto Paraná.

Un Tribunal de Sentencia halló culpable a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra de 6 años y lo condenó a 20 años de prisión. El juicio oral concluyó este martes en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

Por ABC Color

Durante el debate, la fiscala María del Carmen Meza, presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron acreditar la existencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado.

Tras analizar los elementos probatorios, el Tribunal de Sentencia, presidido por la juez Zunilda Martínez Noguera e integrado por los magistrados Herminio Montiel y Edgar Lezcano, dictó el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 7 de noviembre de 2025, a las 10:15, en una vivienda ubicada en la colonia Jerusalén II, distrito de Doctor Raúl Peña. En esa ocasión, el acusado se encontraba sentado en la sala de la vivienda con su hijastra, menor de edad. Aprovechó que ambos estaban solos para manosear las partes íntimas de la niña.

Justo en ese instante, la madre de la pequeña ingresó a la sala y sorprendió a su entonces pareja mientras cometía la agresión sexual. Al verse descubierto, el hombre huyó rápidamente del lugar en un vehículo con dirección a Asunción.

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Sin embargo, tras la denuncia, las autoridades detuvieron al sospechoso, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

El nombre del condenado y otros datos del caso se omiten en cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe divulgar información que permita identificar a menores de edad víctimas o autores de hechos punibles.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.

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