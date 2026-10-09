Condenan a 17 años de cárcel a padrastro por abuso sexual de una niña en Santa Rita

Según los antecedentes expuestos por la agente fiscal Rocío Celeste González, de la Unidad Penal Nº 2 de Santa Rita, las agresiones sexuales comenzaron en la vivienda familiar. El hombre habría aprovechado los momentos en que se encontraba a solas con la niña para someterla sexualmente y la amenazaba para impedir que revelara lo ocurrido a su madre.

Tiempo después, cuando la familia cambió de domicilio a otro departamento, la niña relató lo sucedido a su abuela y a una tía, quienes presentaron la denuncia sobre el hecho.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó diversos elementos probatorios, entre ellos, el testimonio de la víctima mediante Cámara Gesell, incorporado como anticipo jurisdiccional de prueba, además de informes psicológicos y socioambientales y un examen médico forense.

También declararon familiares de la adolescente y profesionales que intervinieron durante la investigación, incluidos representantes de la CODENI, personal de salud y especialistas del área psicológica y social.

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A partir de las pruebas producidas en el juicio oral, el Tribunal de Sentencia, conformado por Emilia Santos, Óscar Gabriel Genez y Milciades Ovelar, resolvió imponer al acusado una pena de 17 años de privación de libertad.