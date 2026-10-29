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ABC en el Este
29 de octubre de 2026 - 13:46

Presidente Franco: tras persecución, capturan a sospechoso de millonarios asaltos

Joven con camiseta verde y jeans, encorvado, es arrestado mientras un policía en uniforme oscuro lo observa de espaldas.
Fredy Orlando Ocampos, detenido.

Agentes del Departamento de Investigaciones capturaron este jueves a un joven buscado por su presunta participación en tres sonados asaltos perpetrados en Ciudad del Este.

Por ABC Color

El procedimiento que permitió su detención fue realizado hoy, a las 08:30 aproximadamente, en el barrio San Rafael de Presidente Franco.

Se trata de Fredy Orlando Ocampos (22), quien se desplazaba a bordo de una camioneta Kia Sportage, sin chapa. Al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha, lo que desencadenó en una persecución que culminó cuando ingresó a una vivienda, donde finalmente fue capturado.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron dos celulares, el vehículo del sospechoso, y una radio tipo walkie-talkie que, según los intervinientes , habría sido utilizada como inhibidor de señales.

Ocampos registra antecedentes por supuestos hechos de hurto agravado, en la modalidad conocida como “tortoleada”, en los años 2023 y 2025. Además, cuenta con una causa abierta en 2024 por un supuesto hecho relacionado con la Ley 1.340.

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El comisario principal Wilfrido Maldonado, jefe del Departamento de Investigaciones, aseguró que el ahora detenido está plenamente identificado como presunto autor de varios violentos asaltos ocurridos en Ciudad del Este.

SUV blanco, posiblemente un Kia, siendo remolcado sobre plataforma roja en un ambiente exterior con fondo gris.
La camioneta incautada del poder Fredy Orlando Ocampos.

Le atribuyen varios asaltos

Uno de los casos investigados es el asalto a la Farmacia Energy, ocurrido el 12 de febrero pasado sobre la avenida San Blas, a la altura del kilómetro 3,5 de Ciudad del Este.

En aquella ocasión, la gavilla de asaltantes se alzó con 650 unidades de tirzepatida.

Otro que le atribuyen ocurrió el 7 de mayo pasado, cuando un cambista que acababa de salir de una entidad bancaria fue interceptado por dos presuntos motochorros.

El atraco se registró sobre la avenida Monseñor Rodríguez, en la rotonda del kilómetro 3,5 de Ciudad del Este. Los delincuentes se habrían llevado G. 150 millones.

El tercer caso guarda relación con un asalto domiciliario ocurrido el 16 de octubre pasado en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este.

En esa oportunidad, tres hombres armados y vestidos con ropa camuflada irrumpieron en una vivienda y se apoderaron de joyas, monedas antiguas y G. 5 millones en efectivo.

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