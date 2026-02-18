Allanan viviendas y detienen a tres sospechosos por el robo de tirzepatida en Ciudad del Este

Los procedimientos se iniciaron a las 6:00, aproximadamente, de este viernes en viviendas de los barrios 23 de Octubre y San Lucas de la capital departamental.

En el barrio 23 de Octubre fue detenida Liz Vanessa Fleytas Martínez (29), quien contaba con una orden de captura pendiente por un caso de hurto registrado el 5 de febrero en la ciudad de Santa Rita. Su pareja, Diego Ocampos González, hermano de uno de los detenidos esta mañana, no fue localizada durante el operativo. En el lugar, los intervinientes incautaron un furgón Toyota Regius tipo station wagon, que habría sido utilizado para cometer el hurto.

El segundo allanamiento fue ejecutado en el barrio San Lucas, donde fueron aprehendidos Fredy Orlando Ocampos González (21) y su concubina, María Zunilda Ayala Ríos (22). Ocampos González registra antecedentes por hurto agravado en varias causas tramitadas entre 2023 y 2025, además de una causa por transgresión a la Ley 1340. En la vivienda se incautó un automóvil Toyota Premio, año 2006, color azul, presuntamente utilizado en el asalto a la farmacia y registrado a nombre de Ayala Ríos.

Los operativos fueron encabezados por la fiscala Carolina Rosa Gadea, de la Unidad Penal N.º 5. Durante los allanamientos se requisaron una caja para pistola con distintivo Glock, siete cartuchos calibre 9×19 mm, tres cartuchos calibre 12 sin percutir, dos radios portátiles tipo walkie-talkie, herramientas para cortar candados, un DVR y tres teléfonos celulares. Asimismo, se incautaron varias prendas de vestir y un arma larga tipo M4 Carbine, marca Colt, calibre 5.56 mm, con un cargador que contenía ocho cartuchos sin percutir.

Antecedentes del caso

El asalto investigado ocurrió el 12 de febrero, cuando tres delincuentes ingresaron a la Farmacia Energy, situada sobre la avenida San Blas y Teniente Adolfo Rojas Silva, en el barrio General Pablo Rojas. Según el informe policial, los asaltantes redujeron a la encargada del local, María Susana Vera Vera (49), y vaciaron dos heladeras que contenían 650 unidades de medicamentos para adelgazar, específicamente tirzepatida.

El comisario Pablo Zelaya indicó que existen varias líneas investigativas que vinculan a la banda con otros asaltos y hurtos a locales comerciales. De acuerdo con el seguimiento realizado por los investigadores, los medicamentos robados habrían sido enviados al Brasil, donde existe una alta demanda de este tipo de fármacos.