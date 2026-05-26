Detienen a presunto integrante de banda que asaltó a secretario de cambista

El detenido fue identificado como Marcos Gabriel Marín López (20), quien además contaba con orden de captura en una causa abierta por homicidio doloso en grado de tentativa.

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron una pistola niquelada con cargador largo y diez cartuchos vivos, cinco teléfonos celulares de distintas marcas, varias carteras y una motocicleta Kenton de color gris plomo, cuyas características coinciden con el biciclo utilizado en el asalto al secretario del cambista.

El comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete de Investigaciones, explicó que Marín López es investigado en la causa abierta por el asalto agravado perpetrado el pasado 7 de mayo contra funcionarios cambistas sobre la avenida Monseñor Rodríguez, a la altura del kilómetro 3,5 de Ciudad del Este.

En aquel hecho, Diego Armando Ríos Ocampos, secretario de un cambista, fue despojado de G. 150 millones luego de retirar dinero de una entidad bancaria.

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En el marco de esta causa, el pasado 11 de mayo fueron detenidos otros dos sospechosos durante cuatro allanamientos simultáneos realizados en Ciudad del Este. En esos procedimientos fueron capturados Diego Fernando Báez Paniagua (21), y Celso Andrés Duarte Araujo (18).

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Asimismo, el ahora detenido también era buscado por el ataque a tiros registrado el 18 de febrero pasado en el barrio San Alfredo. Durante ese episodio, el suboficial mayor Víctor Benicio Cuellar Quiroga y su hijo Rodrigo José Cuellar Benítez, se salvaron de milagro.