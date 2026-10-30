ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

ABC en el Este
30 de octubre de 2026 - 13:31

Desestiman denuncia contra intendente de Minga Guazú, pero denunciantes apelan y cuestionan la decisión

El titular de la ANR Horacio Cartes con el intendente de Minga Guazú, Diego Ríos Llano.
El titular de la ANR Horacio Cartes con el intendente de Minga Guazú, Diego Ríos Llano.gentileza

A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Penal de Garantías dispuso el sobreseimiento del intendente de Minga Guazú, Diego Ríos Llano (ANR-HC), y del concejal José Mercedes Silguero Medina (ANR), en una causa por presunta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.

Por ABC Color

A más de un año de la denuncia contra el jefe comunal, la jueza penal de garantías Paola Beatriz Nagele Albrecht dispuso el sobreseimiento de ambos políticos. Sin embargo, los denunciantes se opusieron a la decisión y presentaron una apelación, al considerar que existen varios indicios que justifican la continuidad de la investigación.

La denuncia había sido presentada por un grupo de abogados de dicho distrito por los supuestos hechos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito en la función pública. Los denunciantes sindicaron a Ríos y a Silguero Medina de ocasionar presuntos daños patrimoniales a la Municipalidad de Minga Guazú mediante el direccionamiento de licitaciones públicas.

La acción fue promovida por la abogada Mónica Ramírez, acompañada por otros dos profesionales del derecho, Eloi Borges y José Pereira, estos últimos en calidad de patrocinantes.

Mediante el AI N.º 1603, de fecha 9 de octubre pasado, la jueza penal de garantías Paola Beatriz Nagele Albrecht dispuso el sobreseimiento de los investigados. Entre los argumentos, se menciona que, tras solicitar informes a varias instituciones e instancias sobre los procesos licitatorios cuestionados, no se encontraron elementos que permitieran determinar la existencia de hechos punibles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El proceso penal no puede mantenerse abierto de manera indefinida con la única finalidad de continuar buscando, de forma indeterminada, elementos que eventualmente permitan construir posteriormente una hipótesis delictiva. La investigación penal debe partir de hechos concretos y, una vez realizadas las diligencias razonablemente conducentes para su esclarecimiento, corresponde adoptar la decisión procesal pertinente conforme al resultado obtenido”, refiere la resolución.

El sobreseimiento fue solicitado por la propia fiscal Julia González y ratificado por el fiscal adjunto Celso Sanabria, por lo que la magistrada hizo lugar al pedido y dispuso el cierre de la causa.

Sin embargo, los denunciantes se opusieron a la decisión y presentaron una apelación contra la resolución. El expediente quedó ahora en manos del Tribunal de Apelación, integrado por los magistrados Nilda Cáceres, Raúl Insauralde y Marta Acosta.

Los cuestionamientos

La denuncia describe presuntas irregularidades en procesos licitatorios en los que varias empresas habrían resultado beneficiadas con millonarios contratos.

Una de ellas es la firma Infominga, de Roque Milciades Gamarra Folgiarino, que habría sido adjudicada con 13 licitaciones, ocho de ellas mediante contratación directa, por un monto superior a los 2.200 millones de guaraníes. Según la denuncia, la empresa habría resultado beneficiada incluso en procesos en los que no reunía las condiciones correspondientes a su categoría de proveedor.

En cuanto a la empresa Construconsult SA, vinculada a Deysi Bareiro, Carlos Bareiro y Felicia Carlona Velázquez Alonso, los denunciantes sostienen que se le adjudicaron obras por más de 230 millones de guaraníes, pero no existen registros que acrediten la finalización de los trabajos.

Asimismo, cuestionan las adjudicaciones a la firma Constructora Dos Hermanos, de Diego Guillermo Franco Vargas, que habría recibido contratos por más de 270 millones de guaraníes. Según los denunciantes, en estos casos se habrían producido sobrefacturaciones y no se habrían realizado verificaciones de los precios de mercado.

La acción también incluye un apartado referente al concejal José Mercedes Silguero Medina, a quien los denunciantes acusan de utilizar recursos municipales para financiar invasiones de tierras correspondientes a excedentes fiscales.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
05
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más

Te puede interesar