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ABC en el Este
30 de octubre de 2026 - 09:46

Nivel del río Paraná comienza a retroceder, pero el regreso a casa todavía debe esperar

Paisaje inundado en Ciudad del Este, con viviendas de ladrillo parcialmente sumergidas. Agua lodo y árboles al fondo.
El nivel del río Paraná seguirá descendiendo hasta mañana, aunque se mantendrá por encima de su cota normal.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El río Paraná registrará un descenso de casi cuatro metros hasta mañana, aunque no lo suficiente para las familias afectadas por las inundaciones en Ciudad del Este.

Por ABC Color

Ayer, el río Paraná cerró en 117,36 metros, nivel que se mantuvo prácticamente estable durante la última semana. En tanto que, para mañana se prevé un nuevo descenso, hasta alcanzar los 113,89 metros sobre el nivel del mar. El nivel máximo registrado desde el inicio de las inundaciones fue de 121 metros, a mediados de octubre.

La reducción está relacionada con la disminución del caudal del río Yguazú y con el control de la liberación de agua por parte de la central hidroeléctrica Itaipú. Tras alcanzar un pico de 16 millones de litros por segundo esta semana, se espera que el caudal del Yguazú disminuya a aproximadamente 6 millones de litros por segundo este viernes.

Pese al descenso, el nivel del Paraná continúa por encima de su cota normal, establecida en 107 metros. Si bien viviendas de algunos sectores ya no se encuentran bajo agua, se mantiene la recomendación de que las familias damnificadas no regresen todavía a sus viviendas, debido a que persisten condiciones de riesgo.

En Ciudad del Este, unas 1.000 familias afectadas por la crecida continúan fuera de sus viviendas. Algunas permanecen bajo carpas instaladas en el barrio San Rafael, mientras que otras se trasladaron a casas alquiladas o de familiares.

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Hombres en uniforme militar y con guantes retiran neumáticos y basura en una calle inundada, con un mini cargador en acción.
Un operativo interinstitucional permitió retirar el lunes unas 21 toneladas de residuos acumulados en la zona afectada por las inundaciones.

En Presidente Franco, cerca de 20 familias siguen alojadas en el albergue habilitado en la parroquia Virgen de Fátima, a la espera de que las condiciones permitan regresar a sus hogares. En tanto que el refugio temporal habilitado por el intendente electo Arnold Ramírez (ANR), ya fue cerrado.

Por otra parte, en el barrio Tres Fronteras, la Dirección Nacional de Migraciones volvió a habilitar temporalmente, desde el miércoles, el puesto de control migratorio para permitir la reanudación del servicio de balsa, que había sido interrumpido a raíz de las inundaciones.

Lluvias

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan lluvias débiles a moderadas en las áreas de interés de Itaipú durante los próximos días. Las precipitaciones podrían intensificarse entre la tarde del martes y la mañana del miércoles.

Sin embargo, la evaluación de la hidroeléctrica es que estas lluvias no provocarían una nueva elevación significativa del nivel del río Paraná.

La central continuará utilizando el embalse para regular el caudal y favorecer el descenso gradual del nivel del agua. Como parte de su estrategia operativa, el vertedero permanece abierto, con canaleta del lado izquierdo y un caudal promedio de 9 millones de litros de agua por segundo.

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