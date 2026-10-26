Retiran residuos de zonas inundadas del barrio San Rafael de Ciudad del Este

Los trabajos se desarrollan aprovechando las condiciones climáticas favorables. Sin embargo, pese a que el nivel del río Paraná se mantiene estable, continúa muy por encima de sus valores normales, por lo que se recomienda a los vecinos no retornar aún a sus viviendas.

La jornada es impulsada por la Municipalidad de Ciudad del Este, con el apoyo del Área Naval del Este, el Centro de Reserva Nº 10 y la Tercera División de Infantería.

En esta primera etapa, las tareas de limpieza se concentran en la calle Francisco Martínez, la zona conocida como Lentero y los alrededores de la Subcomisaría de San Rafael, en el sector 2. El operativo continuará progresivamente cada lunes, sujeto a las condiciones climáticas, hasta abarcar los distintos sectores del barrio.

Buscan prevenir enfermedades

La acumulación de residuos y el estancamiento de agua representan un riesgo para la salud de los pobladores, debido a que estas condiciones favorecen la proliferación de mosquitos y otros vectores de enfermedades.

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Por este motivo, la minga ambiental apunta a reducir los riesgos sanitarios asociados a la presencia de desechos, especialmente ante la posibilidad de brotes de dengue y leptospirosis.

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Los datos proporcionados sobre los sectores afectados por la crecida contabilizan 1.230 familias, distribuidas en distintos barrios y asentamientos de Ciudad del Este. En Presidente Franco, unas 40 familias siguen fuera de sus casas debido a las inundaciones, principalmente en el barrio San Juan.

Impresionante aumento del caudal del río Yguazú

Otro factor de preocupación es el importante aumento del caudal del río Yguazú. A las 8:00 de este lunes, las Cataratas registraban un caudal de 16.500 metros cúbicos por segundo, equivalente a 11 veces el promedio habitual de 1.500 metros cúbicos por segundo.

La previsión operativa señalaba que el caudal podría alcanzar un pico cercano a los 20 millones de litros por segundo durante la jornada.

Ante este escenario, Itaipú Binacional cerró su vertedero ayer, a las 17:32 aproximadamente, tras 26 días de operación. El cierre del vertedero de Itaipú apunta a evitar que ese volumen adicional provoque un nuevo aumento del nivel del Paraná.

Según indicó, esta medida contribuirá a evitar una nueva subida del nivel del agua en la estación de medición ubicada en el Puente de la Amistad.