ABC en el Este
26 de octubre de 2026 - 11:27

Retiran residuos de zonas inundadas del barrio San Rafael de Ciudad del Este

Cuatro personas en barcos conversan mientras recogen residuos en un entorno inundado y sucio, rodeados de agua y basura.
La crecida dejó gran cantidad de residuos que fueron arrastrados por los raudales hasta el barrio San Rafael.Gentileza Municipalidad de Ciudad del Este

Un operativo interinstitucional inició este lunes una minga ambiental en el barrio San Rafael de Ciudad del Este para retirar los residuos arrastrados por los raudales durante la reciente crecida.

Por ABC Color

Los trabajos se desarrollan aprovechando las condiciones climáticas favorables. Sin embargo, pese a que el nivel del río Paraná se mantiene estable, continúa muy por encima de sus valores normales, por lo que se recomienda a los vecinos no retornar aún a sus viviendas.

Grupo de 70 personas en uniformes de seguridad y ropa de trabajo, con excavadora y vehículos en un entorno exterior.
El operativo interinstitucional moviliza a unos 70 funcionarios para la minga ambiental.

La jornada es impulsada por la Municipalidad de Ciudad del Este, con el apoyo del Área Naval del Este, el Centro de Reserva Nº 10 y la Tercera División de Infantería.

En esta primera etapa, las tareas de limpieza se concentran en la calle Francisco Martínez, la zona conocida como Lentero y los alrededores de la Subcomisaría de San Rafael, en el sector 2. El operativo continuará progresivamente cada lunes, sujeto a las condiciones climáticas, hasta abarcar los distintos sectores del barrio.

Buscan prevenir enfermedades

La acumulación de residuos y el estancamiento de agua representan un riesgo para la salud de los pobladores, debido a que estas condiciones favorecen la proliferación de mosquitos y otros vectores de enfermedades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hombres en uniforme militar y con guantes retiran neumáticos y basura en una calle inundada, con un mini cargador en acción.
Militares y un funcionarios municipales trabajan en la remoción de desechos en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Por este motivo, la minga ambiental apunta a reducir los riesgos sanitarios asociados a la presencia de desechos, especialmente ante la posibilidad de brotes de dengue y leptospirosis.

Los datos proporcionados sobre los sectores afectados por la crecida contabilizan 1.230 familias, distribuidas en distintos barrios y asentamientos de Ciudad del Este. En Presidente Franco, unas 40 familias siguen fuera de sus casas debido a las inundaciones, principalmente en el barrio San Juan.

Impresionante aumento del caudal del río Yguazú

Otro factor de preocupación es el importante aumento del caudal del río Yguazú. A las 8:00 de este lunes, las Cataratas registraban un caudal de 16.500 metros cúbicos por segundo, equivalente a 11 veces el promedio habitual de 1.500 metros cúbicos por segundo.

La previsión operativa señalaba que el caudal podría alcanzar un pico cercano a los 20 millones de litros por segundo durante la jornada.

Panorámica aérea de barrio San Rafael inundado, con casas y áreas cubiertas de agua marrón.
El nivel del río se mantendrá estable, aunque seguirá muy por encima de los valores normales.

Ante este escenario, Itaipú Binacional cerró su vertedero ayer, a las 17:32 aproximadamente, tras 26 días de operación. El cierre del vertedero de Itaipú apunta a evitar que ese volumen adicional provoque un nuevo aumento del nivel del Paraná.

Según indicó, esta medida contribuirá a evitar una nueva subida del nivel del agua en la estación de medición ubicada en el Puente de la Amistad.