Evacúan a algunas familias del barrio San Rafael ante inminente crecida del río Paraná

La Itaipú puso en marcha un plan de contingencia que contempla el aviso a los pobladores, el monitoreo hidrológico permanente y el despeje preventivo de las zonas que podrían ser alcanzadas por el agua.

Hernán Idoyaga, de la Asesoría de Responsabilidad Social de la Entidad, explicó que el trabajo comenzó con el contacto directo con los moradores, con el fin de mantenerlos informados. Se les detalló la situación de riesgo y posteriormente se procedió al despeje de las zonas bajas del barrio.

Río Paraná supera los 107,6 metros y alertan de posibles inundaciones en Ciudad del EsteComentó que unas 10 familias ya fueron informadas sobre la situación y la necesidad de retirar sus pertenencias de las viviendas que se verán afectadas.

“Con los niveles del río que tenemos hoy en día, con las cotas que manejamos nosotros, deben ir retirando sus pertenencias los moradores del barrio San Rafael que se encuentran en la parte baja”, explicó Idoyaga.

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Agregó que las familias serán reubicadas temporalmente en refugios preparados en la zona alta, aunque algunas también optarán por trasladarse a las viviendas de familiares y allegados.

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Paralelamente, se prepara un refugio que contará con carpas acondicionadas y los servicios básicos necesarios para atender a las personas que eventualmente deban abandonar sus hogares.

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“Estamos preparando un refugio donde irán las personas, con toldos y carpas bien montados, con servicios de alimentación y agua. También se prevé la provisión de chapas, colchones, además de kits de cestas básicas para todas las personas que necesiten”, detalló.

Según explicó, los vecinos mantienen un contacto permanente con la Entidad y reciben información sobre las cotas y la evolución de los niveles del río.

Monitoreo constante

Técnicos de la División de Estudios Hidrológicos y Energéticos de la Dirección Técnica de la Entidad continúan con el monitoreo del río Paraná y la verificación en terreno de sus niveles.

Las labores contemplan la instalación de reglas limnimétricas para que los pobladores puedan conocer con precisión la altura en la que se encuentran respecto al nivel del agua.

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El Boletín Hidrológico de Itaipú nformó que la Estación Hidrométrica del Puente de la Amistad ya superó, hasta este miércoles, los 108 metros sobre el nivel del mar, y las simulaciones apuntan a que el nivel podría superar los 109 metros en los próximos días.

Unas 15 viviendas podrían verse afectadas entre este jueves y viernes, por lo que la Asesoría de Responsabilidad Social de la Binacional coordina la asistencia y eventual evacuación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).