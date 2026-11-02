Brasileños tramitan residencia en Paraguay: ¿qué los atrae?

La convocatoria corresponde al programa Migramóvil, de la Dirección Nacional de Migraciones, cuyas jornadas comenzaron este lunes y se extenderán hasta el viernes 6 de noviembre en Ciudad del Este.

Las jornadas, que se realizan bajo la modalidad regular, permiten a los ciudadanos extranjeros gestionar distintos trámites de residencia y documentación migratoria de forma presencial, mediante un servicio de atención descentralizada y con entrega de documentos en plazos reducidos.

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Para organizar la atención durante las jornadas, se habilitaron 250 turnos por día, que serán entregados exclusivamente para la fecha correspondiente, a partir de las 07:30, media hora antes del inicio de las atenciones.

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Los turnos se otorgarán únicamente de manera presencial, serán intransferibles y tendrán validez solo para el día de emisión. No se entregarán turnos anticipados para fechas posteriores.

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Se asignará un número por trámite, por lo que se recomienda acudir con la documentación requerida e informar si se necesita realizar más de una gestión, especialmente cuando se trate de trámites que involucren a menores de edad.

Durante las jornadas del Migramóvil se podrán gestionar los siguientes trámites: residencia temporal, prórroga de residencia temporal, residencia permanente, reposición de carnet de residencia temporaria, reposición de carnet de residencia permanente, renovación de carnet permanente, certificado de radicación, prórroga de permanencia y residencia espontánea u ocasional.

Además, se podrán realizar cancelaciones de solicitudes de residencia a pedido del interesado, cancelaciones de residencias temporarias y permanentes, cuyo procesamiento deberá finalizar en la oficina central, y solicitudes de constancia de movimiento migratorio, que también serán procesadas en dicha dependencia.

La institución recomienda consultar previamente los requisitos y aranceles de cada trámite para facilitar la atención y evitar contratiempos. La información está disponible en la sección Migramóvil del sitio web institucional de Migraciones.

Entrega de carnet de residencia

Los carnets de residencia temporaria y permanente solicitados durante los tres primeros días de cada jornada regular, cuyos trámites hayan sido aprobados, podrán retirarse el sábado siguiente a la finalización de la edición, de 08:00 a 09:00, en el mismo lugar donde se desarrolló el operativo.

Los demás carnets serán entregados posteriormente en las oficinas de admisión de Migraciones de cada ciudad, en un plazo no mayor a 15 días.

Las ediciones regulares del Migramóvil también cuentan con la presencia de los departamentos de Informática e Interpol de la Policía Nacional, donde los interesados podrán gestionar los dos tipos de certificados de antecedentes para extranjeros, requeridos para los trámites migratorios de residencia a partir de los 14 años de edad.

Para obtener estos certificados, se deberán presentar los documentos exigidos y abonar los aranceles correspondientes, independientes de los requisitos y costos establecidos por Migraciones para los trámites de residencia y otros documentos migratorios.

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Se recuerda que los certificados expedidos por el Departamento de Interpol no se entregan en el día, mientras que los emitidos por el Departamento de Informática cuentan con expedición inmediata.

Igualmente, la Secretaría de Repatriados (SEDERREC) brinda atención a extranjeros con vínculos directos de parentesco con ciudadanos connacionales. Por su parte, la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) ofrece asesoría y orientación a solicitantes de refugio o personas con estatus de refugiados.

Más de mil extranjeros

Durante las cinco jornadas se espera la concurrencia de más de mil extranjeros, en su mayoría brasileños, que buscan radicarse en Paraguay por motivos académicos o empresariales.

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Varios de los ciudadanos brasileños que acudieron este lunes manifestaron que se sienten agobiados por la elevada carga impositiva en su país y temen que la situación empeore con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en la Presidencia.

Por ese motivo, señalaron que prefieren buscar alternativas fuera de Brasil y consideran a Paraguay como una opción para establecerse. Muchos incluso vienen varios meses antes para interiorizarse sobre el funcionamiento de las instituciones y la forma de vida local antes de iniciar la mudanza.

Ante el panorama que describen como sombrío en el vecino país, los brasileños se sienten atraídos por las ventajas impositivas y las oportunidades de negocios en Paraguay.