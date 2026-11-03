ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

ABC en el Este
03 de noviembre de 2026 - 18:22

Imputan a un hombre por supuesto abuso sexual de una niña de 7 años en Hernandarias

Detienen a un hombre imputado por presunto abuso sexual en niños.
IMAGEN ILUSTRATIVA

Un hombre de 57 años fue imputado por el supuesto abuso sexual de una niña de siete años en Hernandarias. El sospechoso fue detenido en flagrancia por vecinos de la víctima.

Por ABC Color

La imputación fue presentada por la fiscal Beatriz Adorno Acuña por el hecho punible de abuso sexual en niños. El procesado fue detenido en flagrancia luego de que vecinos lo sorprendieran en una habitación junto a la víctima, de 7 años, y el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el hecho habría ocurrido el domingo pasado, alrededor de las 18:30, en una habitación de un inquilinato, donde reside la niña con su familia.

Organizaciones repudian mentiras y criminalización de muestras públicas de afecto

Según la denuncia, el hombre habría llevado de la mano a la menor hasta el dormitorio, situación que fue advertida por vecinos que se encontraban jugando vóleibol en una cancha cercana. Posteriormente, una de las testigos decidió ingresar a la vivienda para verificar lo que sucedía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al acercarse a una de las habitaciones, habría encontrado al sospechoso encima de la niña, mientras le tapaba la boca con una mano.

La mujer pidió auxilio y otros vecinos acudieron rápidamente. Lograron apartar al hombre de la menor y reducirlo hasta la llegada de efectivos de la Comisaría 24ª, quienes procedieron a su aprehensión.

Tras el procedimiento, la niña fue trasladada al Hospital Distrital de Hernandarias para recibir asistencia médica y quedar bajo observación. Asimismo, fue examinada por un médico forense del Ministerio Público, cuyo informe consignó un desgarro diminuto en el himen.

En el marco de la investigación, la víctima también recibió atención en el Departamento de Victimología del Ministerio Público, donde fue entrevistada por una psicóloga. Durante la evaluación, relató lo sucedido y manifestó que el hombre la habría sometido a actos sexuales cuando ingresó a la habitación para buscar pañales y otros elementos que le había solicitado su madre.

Condenan a 17 años de cárcel a padrastro por abuso sexual de una niña en Santa Rita

El informe psicológico describe que la niña presentaba angustia, miedo, vergüenza e inseguridad, además de rechazo hacia el sindicado. Considerando estos elementos de sospecha, la fiscal Adorno resolvió imputar al presunto agresor.

Asimismo, requirió al Juzgado Penal de Garantías que decrete su prisión preventiva. El pedido se fundamenta en la gravedad del hecho investigado, en los riesgos de fuga y de obstrucción de la investigación, particularmente por la posibilidad de que el procesado pueda intimidar o influir sobre la víctima y los testigos.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: seis ya están bajo custodia policial
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar