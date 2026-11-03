Imputan a un hombre por supuesto abuso sexual de una niña de 7 años en Hernandarias

La imputación fue presentada por la fiscal Beatriz Adorno Acuña por el hecho punible de abuso sexual en niños. El procesado fue detenido en flagrancia luego de que vecinos lo sorprendieran en una habitación junto a la víctima, de 7 años, y el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el hecho habría ocurrido el domingo pasado, alrededor de las 18:30, en una habitación de un inquilinato, donde reside la niña con su familia.

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Según la denuncia, el hombre habría llevado de la mano a la menor hasta el dormitorio, situación que fue advertida por vecinos que se encontraban jugando vóleibol en una cancha cercana. Posteriormente, una de las testigos decidió ingresar a la vivienda para verificar lo que sucedía.

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Al acercarse a una de las habitaciones, habría encontrado al sospechoso encima de la niña, mientras le tapaba la boca con una mano.

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La mujer pidió auxilio y otros vecinos acudieron rápidamente. Lograron apartar al hombre de la menor y reducirlo hasta la llegada de efectivos de la Comisaría 24ª, quienes procedieron a su aprehensión.

Tras el procedimiento, la niña fue trasladada al Hospital Distrital de Hernandarias para recibir asistencia médica y quedar bajo observación. Asimismo, fue examinada por un médico forense del Ministerio Público, cuyo informe consignó un desgarro diminuto en el himen.

En el marco de la investigación, la víctima también recibió atención en el Departamento de Victimología del Ministerio Público, donde fue entrevistada por una psicóloga. Durante la evaluación, relató lo sucedido y manifestó que el hombre la habría sometido a actos sexuales cuando ingresó a la habitación para buscar pañales y otros elementos que le había solicitado su madre.

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El informe psicológico describe que la niña presentaba angustia, miedo, vergüenza e inseguridad, además de rechazo hacia el sindicado. Considerando estos elementos de sospecha, la fiscal Adorno resolvió imputar al presunto agresor.

Asimismo, requirió al Juzgado Penal de Garantías que decrete su prisión preventiva. El pedido se fundamenta en la gravedad del hecho investigado, en los riesgos de fuga y de obstrucción de la investigación, particularmente por la posibilidad de que el procesado pueda intimidar o influir sobre la víctima y los testigos.