Pronostican lluvias y tormentas eléctricas para los próximos días en Ciudad del Este

De acuerdo con el pronóstico actualizado, la jornada se presentará cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 22 °C, mientras que la máxima alcanzará los 35 °C.

Para mañana, jueves, se prevé un leve descenso de las temperaturas. El ambiente será cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. También se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 21 °C y 28 °C.

En tanto, el viernes, continuará la inestabilidad atmosférica. La jornada comenzará con un ambiente fresco y luego se tornará cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista será de 18 °C y la máxima de 29 °C.