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ABC en el Este
04 de noviembre de 2026 - 06:51

Pronostican lluvias y tormentas eléctricas para los próximos días en Ciudad del Este

cde-2023-clima-nublado
Meteorología prevé una jornada con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia jornadas inestables para Ciudad del Este y alrededores, con probabilidades de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

Por ABC Color

De acuerdo con el pronóstico actualizado, la jornada se presentará cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 22 °C, mientras que la máxima alcanzará los 35 °C.

Para mañana, jueves, se prevé un leve descenso de las temperaturas. El ambiente será cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. También se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 21 °C y 28 °C.

En tanto, el viernes, continuará la inestabilidad atmosférica. La jornada comenzará con un ambiente fresco y luego se tornará cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista será de 18 °C y la máxima de 29 °C.

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