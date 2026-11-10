Ciudad del Este tendrá un jueves fresco a cálido en Ciudad del Este

Para este martes se espera un ambiente fresco durante las primeras horas y cálido por la tarde, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste. La temperatura mínima será de 16 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C.

En tanto, para mañana, miércoles, se pronostica una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente rotarán a direcciones variables. Durante el día podrían registrarse lluvias dispersas, acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 19 °C y 29 °C.

Por su parte, el jueves, se presentará con condiciones más calurosas. Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, que luego serán variables. La temperatura mínima rondará los 21 °C y la máxima llegará a los 31 °C.