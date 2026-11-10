Denuncian deudas, superpoblación de funcionarios y faltante de maquinarias en Presidente Franco

Durante una conferencia de prensa, acompañado por el secretario general de la institución, Aníbal Báez, y varios directores, presentó un informe diagnóstico de la situación presupuestaria, financiera y administrativa de la Municipalidad, elaborado sobre la base de los documentos entregados por la administración saliente, con datos al 31 de octubre de 2026.

Según el informe, la gestión anterior dejó una deuda total de G. 2.963.740.577. De ese monto, G. 2.397.087.917 corresponde a compromisos que deben cubrirse con recursos genuinos de la Municipalidad.

Báez explicó que los recursos financieros disponibles en caja ascienden a G. 1.531.568.466, pero no son suficientes para cubrir las obligaciones pendientes. Por ese motivo, la nueva administración necesita obtener G. 865.519.451 para hacer frente a los compromisos.

Uno de los aspectos que más preocupa a las nuevas autoridades es la cantidad de funcionarios municipales. De acuerdo con los datos presentados, la institución cuenta actualmente con 574 trabajadores, cuya nómina salarial bruta preliminar representa G. 1.319.665.000 mensuales.

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El secretario general mencionó que la administración anterior sobrepasó el crédito presupuestario destinado al rubro de jornales. Explicó que el presupuesto contemplaba G. 8.814 millones para contrataciones con recursos propios y royalties, incluyendo el pago del aguinaldo, pero los compromisos asumidos superaron esa disponibilidad en G. 1.573 millones.

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Ante esta situación, Báez manifestó que la nueva administración se verá obligada a reducir el plantel de funcionarios para adecuarse al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2026.

Denunciarán ante la Contraloría y Fiscalía

Las nuevas autoridades anunciaron que remitirán los antecedentes a la Contraloría General de la República (CGR) y al Ministerio Público, específicamente a la Unidad de Delitos Económicos, a fin de que se investiguen las presuntas irregularidades administrativas y financieras.

Otro de los puntos denunciados guarda relación con el patrimonio municipal. Según Báez, al cotejar el inventario entregado por la administración saliente con los bienes existentes, detectaron importantes faltantes, entre ellos tractores, motocicletas y desmalezadoras.

Hay funcionarios con privilegios

Báez también denunció que actualmente falta abonar el salario de octubre, aunque algunos funcionarios privilegiados ya cobraron sus salarios antes de la salida de la administración anterior. Según explicó, se habrían realizado pagos por más de G. 200 millones.

Lo que dijo el jefe comunal saliente

A su vez, el exintendente Roque Godoy manifestó que, al cierre del 31 de octubre, la Municipalidad contaba con G. 3.500 millones en todas sus cuentas, de los cuales G. 1.600 millones son de recursos genuinos.

Asimismo, Godoy admitió que dejó una deuda de G. 1.700 millones, correspondiente a transferencias pendientes a proveedores, además del salario del mes de octubre. En ese sentido, explicó que el cierre financiero se realizó el 31 de octubre, mientras que el pago de los salarios se efectúa durante los primeros días del mes siguiente.