ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

ABC en el Este
10 de noviembre de 2026 - 13:28

Video: persiguen, chocan y asaltan a dos mujeres en Ciudad del Este

Dos jóvenes fueron perseguidas, embestidas y asaltadas cuando regresaban de sus lugares de trabajo. Las víctimas afirmaron que están siendo amenazadas y extorsionadas por los delincuentes y denunciaron inacción policial.

Por ABC Color

El asalto ocurrió en la madrugada de ayer, sobre la avenida Amado Benítez, en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. Las víctimas fueron dos jóvenes de 20 años, quienes fueron despojadas de sus teléfonos celulares, documentos y una motocicleta.

El violento robo quedó registrado en una cámara de circuito cerrado, en cuyas imágenes se observa cómo las jóvenes son embestidas violentamente y rodeadas por cuatro sujetos que se desplazaban en dos motocicletas.

Cuando cayeron al suelo, fueron despojadas de sus pertenencias y los delincuentes se llevaron una motocicleta marca Kenton, modelo Bravo 125, color blanco y fucsia, año 2026, chapa 354 ABYA PY.

Ensangrentadas y golpeadas, las jóvenes lograron llegar hasta el Puesto Policial Nº 11 de la Segunda Fracción del barrio Santa Ana, a cargo del suboficial Darío Osmar Pereira. Sin embargo, en lugar de realizar un procedimiento inmediato y un rastrillaje en busca de los responsables, los agentes les dijeron que no podían tomarles la denuncia porque el hecho no correspondía a su jurisdicción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, fueron trasladadas hasta la Subcomisaría 4ª del barrio 23 de Octubre, donde finalmente pudieron formalizar la denuncia.

Una de las víctimas, cuya identidad se reserva por razones de seguridad, relató que los asaltantes lograron desbloquear su teléfono celular y comenzaron a extorsionarla para devolverle la motocicleta. Afirmó que le exigieron dos millones de guaraníes y que, además, le envían imágenes de armas de fuego para intimidarla.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más

Te puede interesar