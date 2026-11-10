Video: persiguen, chocan y asaltan a dos mujeres en Ciudad del Este

El asalto ocurrió en la madrugada de ayer, sobre la avenida Amado Benítez, en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. Las víctimas fueron dos jóvenes de 20 años, quienes fueron despojadas de sus teléfonos celulares, documentos y una motocicleta.

El violento robo quedó registrado en una cámara de circuito cerrado, en cuyas imágenes se observa cómo las jóvenes son embestidas violentamente y rodeadas por cuatro sujetos que se desplazaban en dos motocicletas.

Cuando cayeron al suelo, fueron despojadas de sus pertenencias y los delincuentes se llevaron una motocicleta marca Kenton, modelo Bravo 125, color blanco y fucsia, año 2026, chapa 354 ABYA PY.

Ensangrentadas y golpeadas, las jóvenes lograron llegar hasta el Puesto Policial Nº 11 de la Segunda Fracción del barrio Santa Ana, a cargo del suboficial Darío Osmar Pereira. Sin embargo, en lugar de realizar un procedimiento inmediato y un rastrillaje en busca de los responsables, los agentes les dijeron que no podían tomarles la denuncia porque el hecho no correspondía a su jurisdicción.

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Posteriormente, fueron trasladadas hasta la Subcomisaría 4ª del barrio 23 de Octubre, donde finalmente pudieron formalizar la denuncia.

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Una de las víctimas, cuya identidad se reserva por razones de seguridad, relató que los asaltantes lograron desbloquear su teléfono celular y comenzaron a extorsionarla para devolverle la motocicleta. Afirmó que le exigieron dos millones de guaraníes y que, además, le envían imágenes de armas de fuego para intimidarla.