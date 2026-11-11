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ABC en el Este
11 de noviembre de 2026 - 15:34

Detienen a dos empleados por sospecha de simular un asalto

Los dos empleados quedaron detenidos tras caer en varias contradicciones.
Los dos empleados quedaron detenidos tras caer en varias contradicciones.

Dos empleados de una empresa de Ciudad del Este fueron detenidos, supuestamente, luego de simular un asalto para justificar el faltante de cinco cajas de mercaderías.

Por ABC Color

El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles, aproximadamente a las 8:00, en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

Los detenidos fueron identificados como Alcides Horacio Díaz Silvero (37), quien se desempeñaba como conductor, y su acompañante, Ramses Mikel Vázquez Alcaraz (20). Ambos eran empleados de la empresa Holding Xtreme Import Export y cuentan con cinco y dos meses de antigüedad, respectivamente.

El gerente de la empresa informó que los dos trabajadores habían llegado al local con un faltante de cinco cajas de mercaderías y que manifestaron inicialmente que fueron asaltados cuando se dirigían a un supermercado.

Ambos manifestaron que fueron interceptados por cuatro hombres encapuchados y que, tras ser raptados, fueron despojados de cinco cajas de mercaderías.

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Sin embargo, durante las averiguaciones, los policías detectaron contradicciones en las versiones proporcionadas por ambos trabajadores, principalmente en cuanto a la forma y el lugar donde supuestamente se produjo el atraco.

Asimismo, apareció un testigo que afirmó que una sola persona habría llegado al sitio y retirado las cajas, contradiciendo la versión inicial de un grupo de cuatro asaltantes armados.

Las mercaderías faltantes serían cinco cajas que contenían anabólicos, con un valor aproximado de 2.074 dólares.

Antecedente de un violento asalto

La empresa Holding Xtreme Import Export fue escenario de un violento asalto el pasado 23 de marzo de este año, en su local ubicado sobre la calle Listo Valois casi Carreteros del Chaco, en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

Aquel episodio ocurrió entre las 08:43 y las 08:45 y terminó con el asesinato del guardia de seguridad Sebastián Alfonzo Amaro (51).

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