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ABC en el Este
12 de noviembre de 2026 - 06:45

Anuncian días calurosos y posibles tormentas eléctricas en Ciudad del Este

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
La Dirección de Meteorología prevé una jornada calurosa y con probabilidad de lluvias.

La Dirección de Meteorología prevé jornadas calurosas y condiciones de inestabilidad atmosférica para Ciudad del Este.

Por ABC Color

Para este jueves se espera un ambiente caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos predominantes del noreste, que posteriormente pasarán a ser variables.

Además, se prevén precipitaciones dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 23 °C, mientras que la máxima alcanzará los 32 °C.

En cuanto al viernes, las condiciones serán cálidas a calurosas, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables. Para esta jornada no se anuncian precipitaciones en el pronóstico, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 21 °C y 33 °C.

Por su parte, el sábado continuará el ambiente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, que posteriormente cambiarán de dirección. Hacia el final de la jornada se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista será de 23 °C y la máxima llegará a los 34 °C.

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