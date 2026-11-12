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ABC en el Este
12 de noviembre de 2026 - 12:00

Confirman brote de varicela en una fábrica en Juan León Mallorquín

Las erupciones en la piel son los síntomas más conocidos de la varicela.
Las erupciones en la piel son los síntomas más conocidos de la varicela. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Un brote de varicela fue confirmado en una fábrica de confecciones del distrito de Juan León Mallorquín, donde 24 de los 80 empleados dieron positivo a la enfermedad.

Por ABC Color

Ante la situación, la Unidad Epidemiológica Regional de la Décima Región Sanitaria intervino para realizar el bloqueo sanitario e investigar el origen del contagio.

El director de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel, informó que entre los afectados se encuentran 22 adultos y dos menores de edad. Aclaró que ninguno de los pacientes presenta complicaciones ni requirió internación, y que todos se encuentran aislados.

El profesional explicó que se estableció un cerco epidemiológico y se identificó a las personas que tuvieron contacto cercano con los afectados, a fin de evitar nuevos contagios. Según mencionó, hasta el momento, los contactos identificados durante las últimas 72 horas no presentaron síntomas.

Entretanto, equipos de Epidemiología realizan entrevistas individuales a los trabajadores afectados para determinar el nexo epidemiológico e identificar el posible origen del brote. Entre los datos que buscan precisar figuran eventuales viajes realizados por los empleados y otros antecedentes de exposición.

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El doctor Schrodel también aseguró que el Ministerio de Salud cuenta con suficientes dosis de vacunas contra la varicela. Recordó que la inmunización está contemplada en el esquema regular.

Los contagiados fueron asistidos en el Centro de Salud de Juan León Mallorquín, de Alto Paraná.
Los contagiados fueron asistidos en el Centro de Salud de Juan León Mallorquín, de Alto Paraná.

Finalmente, instó a la población a tomar precauciones, evitar el contacto directo con personas que presenten la enfermedad y respetar las medidas de aislamiento para reducir el riesgo de transmisión.

¿Qué es la varicela y cuáles son sus síntomas?

La varicela es una enfermedad muy contagiosa, causada por el virus de la varicela zóster (VVZ). El contagio se da de una persona a otra al entrar en contacto con el líquido de las ampollas de la varicela.

También se transmite cuando la persona con varicela tose o estornuda. Se presenta mayormente en la población infantil. Aparece con sarpullidos en el estómago, la espalda y la cara, y puede extenderse a todo el cuerpo, produciendo ampollas que causan picazón.

Otros síntomas de este virus son cansancio, dolor de cabeza y fiebre. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas, se recomienda recurrir a la consulta médica para recibir el tratamiento oportuno y evitar la automedicación.

La mejor forma de prevenir la varicela es mediante la vacunación de niños de 15 meses de vida hasta los 5 años que aún no recibieron su dosis de protección.

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