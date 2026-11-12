Confirman brote de varicela en una fábrica en Juan León Mallorquín

Ante la situación, la Unidad Epidemiológica Regional de la Décima Región Sanitaria intervino para realizar el bloqueo sanitario e investigar el origen del contagio.

El director de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel, informó que entre los afectados se encuentran 22 adultos y dos menores de edad. Aclaró que ninguno de los pacientes presenta complicaciones ni requirió internación, y que todos se encuentran aislados.

El profesional explicó que se estableció un cerco epidemiológico y se identificó a las personas que tuvieron contacto cercano con los afectados, a fin de evitar nuevos contagios. Según mencionó, hasta el momento, los contactos identificados durante las últimas 72 horas no presentaron síntomas.

Entretanto, equipos de Epidemiología realizan entrevistas individuales a los trabajadores afectados para determinar el nexo epidemiológico e identificar el posible origen del brote. Entre los datos que buscan precisar figuran eventuales viajes realizados por los empleados y otros antecedentes de exposición.

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El doctor Schrodel también aseguró que el Ministerio de Salud cuenta con suficientes dosis de vacunas contra la varicela. Recordó que la inmunización está contemplada en el esquema regular.

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Finalmente, instó a la población a tomar precauciones, evitar el contacto directo con personas que presenten la enfermedad y respetar las medidas de aislamiento para reducir el riesgo de transmisión.

¿Qué es la varicela y cuáles son sus síntomas?

La varicela es una enfermedad muy contagiosa, causada por el virus de la varicela zóster (VVZ). El contagio se da de una persona a otra al entrar en contacto con el líquido de las ampollas de la varicela.

También se transmite cuando la persona con varicela tose o estornuda. Se presenta mayormente en la población infantil. Aparece con sarpullidos en el estómago, la espalda y la cara, y puede extenderse a todo el cuerpo, produciendo ampollas que causan picazón.

Otros síntomas de este virus son cansancio, dolor de cabeza y fiebre. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas, se recomienda recurrir a la consulta médica para recibir el tratamiento oportuno y evitar la automedicación.

La mejor forma de prevenir la varicela es mediante la vacunación de niños de 15 meses de vida hasta los 5 años que aún no recibieron su dosis de protección.