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ABC en el Este
12 de noviembre de 2026 - 14:41

Denuncian invasión de un inmueble de 300 hectáreas en Itakyry

Agentes policiales intervinieron tras recibir una denuncia por supuesta invasión de inmueble.
Agentes policiales intervinieron tras recibir una denuncia por supuesta invasión de inmueble.

ITAKYRY. El propietario de un inmueble de aproximadamente 300 hectáreas denunció la presunta invasión de su terreno por parte de un grupo de unas 30 personas.

Por ABC Color

La denuncia fue presentada por Juliano Jonas Deola Wons (37), quien manifestó que se enteró de la situación a través de uno de sus empleados. Posteriormente, se trasladó hasta el inmueble, ubicado en la colonia Chino Cue, del distrito de Itakyry, para verificar lo ocurrido y constató la presencia de varias personas dentro de la propiedad.

Tras recibir la denuncia, agentes del Puesto Policial Nº 7 de la colonia Chino Cue, con apoyo de efectivos de la Subcomisaría Nº 48 de Nueva Conquista, se constituyeron en el lugar para corroborar la situación.

Al llegar, los uniformados encontraron a unas 30 personas, todas de sexo masculino, realizando trabajos de limpieza a orillas de una zona boscosa y colocando carpas precarias, con la intención de permanecer en el sitio.

Según el informe policial, los intervinientes intentaron dialogar con los ocupantes para obtener sus respectivas identificaciones, pero estos se negaron a proporcionar sus datos personales.

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El inmueble está individualizado como finca Nº K06/2559, padrón Nº 2984, y comprende aproximadamente 300 hectáreas, parte de las cuales corresponden a un área de bosque nativo.

El caso fue comunicado al Ministerio Público para iniciar la investigación de la denuncia por el supuesto hecho de invasión de inmueble ajeno.

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