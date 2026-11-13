ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

ABC en el Este
13 de noviembre de 2026 - 06:52

Ciudad del Este tendrá un fin de semana caluroso, con lluvias y posibles tormentas eléctricas

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
Meteorología prevé lluvias desde mañana en el este del país.

El pronóstico meteorológico anuncia jornadas cálidas a calurosas para Ciudad del Este durante este fin de semana, con temperaturas máximas que alcanzarán los 34 °C y condiciones de inestabilidad que favorecerán la aparición de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

Por ABC Color

De acuerdo con el reporte actualizado este viernes, la jornada de hoy se presentará cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del noreste, que posteriormente cambiarán a variables. La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima llegará a los 34 °C.

Para mañana, sábado, se prevé un ambiente igualmente cálido a caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 °C y 34 °C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, mientras que los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables. Hacia el final de la jornada podrían registrarse lluvias dispersas, acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas.

En tanto, el domingo se espera un leve descenso de la temperatura máxima, que alcanzaría los 30 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 22 °C. La jornada estará marcada por un cielo mayormente nublado, vientos variables y probabilidades de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
04
Nacionales
Fiscalía dispone cambios y aumento en equipos investigativos en casos vinculados a Ueno Bank
Ver más
05
Policiales
Detienen en Canindeyú a dos presuntos sicarios vinculados al grupo criminal de “Macho”
Ver más

Te puede interesar