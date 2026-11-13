Ciudad del Este tendrá un fin de semana caluroso, con lluvias y posibles tormentas eléctricas

De acuerdo con el reporte actualizado este viernes, la jornada de hoy se presentará cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del noreste, que posteriormente cambiarán a variables. La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima llegará a los 34 °C.

Para mañana, sábado, se prevé un ambiente igualmente cálido a caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 °C y 34 °C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, mientras que los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables. Hacia el final de la jornada podrían registrarse lluvias dispersas, acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas.

En tanto, el domingo se espera un leve descenso de la temperatura máxima, que alcanzaría los 30 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 22 °C. La jornada estará marcada por un cielo mayormente nublado, vientos variables y probabilidades de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.