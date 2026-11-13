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ABC en el Este
13 de noviembre de 2026 - 15:18

Presidente Franco: Roque Godoy priorizó el pago de su salario y de 65 funcionarios antes de dejar la Intendencia

Roque Godoy (PLRA), intendente de Presidente Franco y padre de Elías Martín Godoy Torres.
Roque Godoy (PLRA), exintendente de Presidente Franco.Abc Color

El exintendente de Presidente Franco, Roque Godoy (PLRA), priorizó el pago de salarios a solo 65 de los 574 funcionarios y se “olvidó” de trabajadores de menor rango y directores que no formarían parte de su entorno cercano.

Por ABC Color

La lista de pagos realizados por la administración saliente del intendente Roque Godoy Jara (PLRA) comienza a revelar quiénes fueron los funcionarios que cobraron antes del cambio de autoridades en la Municipalidad de Presidente Franco. Una nómina de 65 personas registra desembolsos por un total de G. 481.823.332, mientras numerosos trabajadores municipales continuaban esperando sus haberes.

Entre los beneficiarios aparecen el propio intendente, concejales municipales, algunos directores de áreas consideradas de recaudación, jefes de departamentos y funcionarios de menor rango que serían parientes de los directores beneficiados. Algunos de ellos, incluso, nunca habrían sido vistos en la Municipalidad, por lo que serían presuntos planilleros.

El mayor monto consignado corresponde al intendente Roque Hernán Godoy Jara, quien figura con G. 45.833.333. También aparecen los concejales municipales, con pagos que van desde G. 16.260.000 hasta G. 29.810.000, según los registros de la nómina.

La lista incluye a integrantes del equipo administrativo de la institución, entre ellos el director de Administración y Finanzas, Hugo Teodoro González; el jefe de Talento Humano, Juan Ramón Bogado; el director de Obras y Urbanismo, Christian Gustavo Ortiz Giménez; el asesor jurídico, Juan Domingo Silvero Mereles; la jefa de Tesorería, Pamela Aranda; el coordinador de la UOC, Roque Germán Torales, y funcionarios de otras dependencias.

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Uno de los datos que llama la atención es que, de los 574 funcionarios que tiene la Municipalidad, solamente 65 aparecen en esta nómina de pagos. Es decir, poco más del 11% del plantel municipal figura entre los beneficiarios de estos desembolsos.

Datos desvirtúan el relato del exintendente

Antes de dejar el cargo, Roque Godoy había alegado que el salario correspondiente a octubre todavía no había sido abonado debido a que el corte administrativo se realizó el 31 y que los pagos normalmente se efectúan durante los primeros días del mes siguiente.

Sin embargo, los registros de pagos ahora conocidos muestran que un grupo de 65 funcionarios recibió desembolsos antes del cambio de administración.

El monto global de G. 481.823.332 representa una parte de las obligaciones salariales de la institución, cuya nómina preliminar de 574 trabajadores había sido señalada por las nuevas autoridades como uno de los principales problemas financieros heredados.

<b>Deudas y dificultades financieras</b>

Como ya había informado la nueva administración, encabezada por Arnold Ramírez (ANR-HC), la Municipalidad de Presidente Franco fue recibida con una deuda total de G. 2.963.740.577, de acuerdo con el diagnóstico elaborado sobre los documentos entregados por la gestión anterior, con datos al 31 de octubre de 2026.

Además, las nuevas autoridades señalaron que la institución cuenta con 574 funcionarios y una nómina salarial de G. 1.319.665.000 mensuales.

En ese contexto, la identificación de los 65 beneficiarios y los G. 481 millones desembolsados antes del traspaso de mando vuelve a poner bajo la lupa la administración financiera de Roque Godoy.

La nómina de los 65 funcionarios que recibieron pagos antes del cambio de administración.

A continuación, el detalle ordenado por cargos y funciones:

Intendente municipal

<b>Nombre y apellido</b> <b>Cargo</b> <b>Remuneración</b>

Roque Hernán Godoy Jara

Intendente municipal

G. 45.833.333

Concejales municipales

<b>Nombre y apellido</b> <b>Cargo</b> <b>Remuneración</b>

Severino Luis Gallardo Pereira

Concejal municipal

G. 29.810.000

Roberto Brizuela Cáceres

Concejal municipal

G. 29.810.000

Lucio Vera

Concejal municipal

G. 28.455.000

Luis Fernando Vargas Gómez

Concejal municipal

G. 28.605.000

Jorge Manuel Fernández Molinas

Concejal municipal

G. 29.810.000

Simeón Duarte Duarte

Concejal municipal

G. 16.260.000

Amelio Garcete Amarilla

Concejal municipal

G. 29.810.000

Joel Torres Souza

Concejal municipal

G. 29.810.000

Miguel Ángel González

Concejal municipal

G. 29.810.000

Hugo Concepción Mendoza Cáceres

Concejal municipal

G. 29.810.000

Dos directores

<b>Nombre y apellido</b> <b>Cargo</b> <b>Remuneración</b>

Hugo Teodoro González Mendoza

Director de Administración y Finanzas

G. 8.333.333

Christian Gustavo Ortiz Giménez

Director de Obras y Urbanismo

G. 8.333.333

Jefes, coordinadores y responsables de áreas

<b>Nombre y apellido</b> <b>Cargo</b> <b>Remuneración</b>

Juan Ramón Bogado

Jefe de Talento Humano

G. 8.333.333

Pamela Carlen Aranda Iturbe

Jefa de Tesorería

G. 8.150.000

Liz Mabel Marín Vera

Jefa de División de Presupuesto

G. 3.200.000

Graciela Beatriz Barúa Arzamendia

Jefa de Contabilidad

G. 4.000.000

Ramona Elizabeth Ibarrola Martínez

Encargada de División de Discriminación de Ingresos y Gastos

G. 2.800.000

Roque Germán Cáceres Torres

Coordinador de la UOC

G. 7.966.667

Juan Domingo Silvero Mereles

Asesor jurídico

G. 8.333.333

Adelio Ojeda Villalba

Encargado de Suministros

G. 2.600.000

Ana Elisa Flechas

Encargada de Rendición de Cuentas

G. 2.500.000

Funcionarios administrativos

<b>Nombre y apellido</b> <b>Cargo</b> <b>Remuneración</b>

Carlos Rubén Fariña Portillo

Asistente de Talento Humano

G. 2.600.000

Jazmín Medina Ledesma

Auxiliar de Talento Humano

G. 2.700.000

Indalecio Núñez

Asistente de Tesorería

G. 3.000.000

Cynthia Concepción Coronel Medina

Auxiliar de Rendición de Cuentas

G. 2.800.000

Virginia Godoy Cristaldo

Cajera

G. 2.500.000

Evelyn Paola Suárez Barrios

Cajera 1

G. 2.600.000

Norma Pereira Cantero

Cajera 2

G. 2.800.000

Jorge Walter Torres Caballero

Notificador de Obras

G. 2.500.000

Sandra Paola Brítez Romero

Asistente de Talento Humano

G. 2.300.000

Virgilio Adrián Andino Ayala

Asistente de Talento Humano

G. 2.200.000

Liz Angélica Armoa Báez

Administración y Finanzas

G. 2.000.000

Fabiola Belén Espínola Martínez

Administración y Finanzas

G. 1.700.000

Bárbara Estefani Peralta Ramírez

Administración y Finanzas

G. 2.300.000

Janina Monserrat Bogado Cabrera

Administración y Finanzas

G. 1.900.000

Leticia Luján Fariña Malosevich

Administración y Finanzas

G. 2.300.000

Ricardo Rolón Vera

Contabilidad

G. 1.500.000

Daniel Elizer Villalba Bogado

Contabilidad

G. 1.700.000

Delio Guzmán Vázquez

Contabilidad

G. 1.900.000

Jessica Carolina Chávez Arévalos

Contabilidad

G. 1.800.000

William Alberto Aquino Bobadilla

Contabilidad

G. 1.500.000

Luz Diana Martínez Saucedo

Contabilidad

G. 1.500.000

Valeria Figueredo Benítez

Contabilidad

G. 2.500.000

Liza Valeria Ríos Silva

Asistente administrativo

G. 3.850.000

Luz Carolina Torres Pereira

Talento Humano

G. 1.700.000

Funcionarios de otras dependencias

<b>Nombre y apellido</b> <b>Cargo</b> <b>Remuneración</b>

Juana Encina Vda. de Barrios

Barrendera

G. 1.500.000

Amelia Elizabeth Careaga Ferreira

CODENI

G. 2.400.000

Juana Beatriz Alfonzo Quintana

CODENI

G. 1.800.000

Jessica Mabel González de Jacquet

Recaudaciones/Polideportivo

G. 1.700.000

Rosa Medina Gamarra

Secretaría de Turismo y Deportes

G. 1.500.000

Marcelino Sánchez Paredes

Obras/Externo

G. 2.600.000

Denis Samuel González Velázquez

Seguridad

G. 1.700.000

Juana María Lugo Vda. de Fernández

Intendencia

G. 1.500.000

Fátima Concepción Espínola Rojas

Obras

G. 1.700.000

Sebastián Espínola Almada

Recaudaciones

G. 1.500.000

Evelia Fernández Medina

Obras

G. 1.500.000

Nahara Belén Céspedes Mendoza

Obras

G. 2.000.000

Paz de los Ángeles López Silva

Obras

G. 1.800.000

Noelia Alegría Monzón Benítez

Obras

G. 2.300.000

Lorena Beatriz Acha Rojas

Obras

G. 2.300.000

Katia Evelyn Aranda Iturbe

Recaudaciones

G. 1.900.000

Ramón Esteban López Paraná

Obras/Externo

G. 2.000.000

Vanessa Soledad Manguello Borja

Limpieza

G. 1.700.000

Clara Mabel Miñarro Silvero

Limpieza

G. 1.900.000

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