Presidente Franco: Roque Godoy priorizó el pago de su salario y de 65 funcionarios antes de dejar la Intendencia

La lista de pagos realizados por la administración saliente del intendente Roque Godoy Jara (PLRA) comienza a revelar quiénes fueron los funcionarios que cobraron antes del cambio de autoridades en la Municipalidad de Presidente Franco. Una nómina de 65 personas registra desembolsos por un total de G. 481.823.332, mientras numerosos trabajadores municipales continuaban esperando sus haberes.

Entre los beneficiarios aparecen el propio intendente, concejales municipales, algunos directores de áreas consideradas de recaudación, jefes de departamentos y funcionarios de menor rango que serían parientes de los directores beneficiados. Algunos de ellos, incluso, nunca habrían sido vistos en la Municipalidad, por lo que serían presuntos planilleros.

El mayor monto consignado corresponde al intendente Roque Hernán Godoy Jara, quien figura con G. 45.833.333. También aparecen los concejales municipales, con pagos que van desde G. 16.260.000 hasta G. 29.810.000, según los registros de la nómina.

La lista incluye a integrantes del equipo administrativo de la institución, entre ellos el director de Administración y Finanzas, Hugo Teodoro González; el jefe de Talento Humano, Juan Ramón Bogado; el director de Obras y Urbanismo, Christian Gustavo Ortiz Giménez; el asesor jurídico, Juan Domingo Silvero Mereles; la jefa de Tesorería, Pamela Aranda; el coordinador de la UOC, Roque Germán Torales, y funcionarios de otras dependencias.

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Uno de los datos que llama la atención es que, de los 574 funcionarios que tiene la Municipalidad, solamente 65 aparecen en esta nómina de pagos. Es decir, poco más del 11% del plantel municipal figura entre los beneficiarios de estos desembolsos.

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Datos desvirtúan el relato del exintendente

Antes de dejar el cargo, Roque Godoy había alegado que el salario correspondiente a octubre todavía no había sido abonado debido a que el corte administrativo se realizó el 31 y que los pagos normalmente se efectúan durante los primeros días del mes siguiente.

Sin embargo, los registros de pagos ahora conocidos muestran que un grupo de 65 funcionarios recibió desembolsos antes del cambio de administración.

El monto global de G. 481.823.332 representa una parte de las obligaciones salariales de la institución, cuya nómina preliminar de 574 trabajadores había sido señalada por las nuevas autoridades como uno de los principales problemas financieros heredados.

<b>Deudas y dificultades financieras</b>

Como ya había informado la nueva administración, encabezada por Arnold Ramírez (ANR-HC), la Municipalidad de Presidente Franco fue recibida con una deuda total de G. 2.963.740.577, de acuerdo con el diagnóstico elaborado sobre los documentos entregados por la gestión anterior, con datos al 31 de octubre de 2026.

Además, las nuevas autoridades señalaron que la institución cuenta con 574 funcionarios y una nómina salarial de G. 1.319.665.000 mensuales.

En ese contexto, la identificación de los 65 beneficiarios y los G. 481 millones desembolsados antes del traspaso de mando vuelve a poner bajo la lupa la administración financiera de Roque Godoy.

La nómina de los 65 funcionarios que recibieron pagos antes del cambio de administración.

A continuación, el detalle ordenado por cargos y funciones:

Intendente municipal

<b>Nombre y apellido</b> <b>Cargo</b> <b>Remuneración</b> Roque Hernán Godoy Jara Intendente municipal G. 45.833.333

Concejales municipales

<b>Nombre y apellido</b> <b>Cargo</b> <b>Remuneración</b> Severino Luis Gallardo Pereira Concejal municipal G. 29.810.000 Roberto Brizuela Cáceres Concejal municipal G. 29.810.000 Lucio Vera Concejal municipal G. 28.455.000 Luis Fernando Vargas Gómez Concejal municipal G. 28.605.000 Jorge Manuel Fernández Molinas Concejal municipal G. 29.810.000 Simeón Duarte Duarte Concejal municipal G. 16.260.000 Amelio Garcete Amarilla Concejal municipal G. 29.810.000 Joel Torres Souza Concejal municipal G. 29.810.000 Miguel Ángel González Concejal municipal G. 29.810.000 Hugo Concepción Mendoza Cáceres Concejal municipal G. 29.810.000

Dos directores

<b>Nombre y apellido</b> <b>Cargo</b> <b>Remuneración</b> Hugo Teodoro González Mendoza Director de Administración y Finanzas G. 8.333.333 Christian Gustavo Ortiz Giménez Director de Obras y Urbanismo G. 8.333.333

Jefes, coordinadores y responsables de áreas

<b>Nombre y apellido</b> <b>Cargo</b> <b>Remuneración</b> Juan Ramón Bogado Jefe de Talento Humano G. 8.333.333 Pamela Carlen Aranda Iturbe Jefa de Tesorería G. 8.150.000 Liz Mabel Marín Vera Jefa de División de Presupuesto G. 3.200.000 Graciela Beatriz Barúa Arzamendia Jefa de Contabilidad G. 4.000.000 Ramona Elizabeth Ibarrola Martínez Encargada de División de Discriminación de Ingresos y Gastos G. 2.800.000 Roque Germán Cáceres Torres Coordinador de la UOC G. 7.966.667 Juan Domingo Silvero Mereles Asesor jurídico G. 8.333.333 Adelio Ojeda Villalba Encargado de Suministros G. 2.600.000 Ana Elisa Flechas Encargada de Rendición de Cuentas G. 2.500.000

Funcionarios administrativos

<b>Nombre y apellido</b> <b>Cargo</b> <b>Remuneración</b> Carlos Rubén Fariña Portillo Asistente de Talento Humano G. 2.600.000 Jazmín Medina Ledesma Auxiliar de Talento Humano G. 2.700.000 Indalecio Núñez Asistente de Tesorería G. 3.000.000 Cynthia Concepción Coronel Medina Auxiliar de Rendición de Cuentas G. 2.800.000 Virginia Godoy Cristaldo Cajera G. 2.500.000 Evelyn Paola Suárez Barrios Cajera 1 G. 2.600.000 Norma Pereira Cantero Cajera 2 G. 2.800.000 Jorge Walter Torres Caballero Notificador de Obras G. 2.500.000 Sandra Paola Brítez Romero Asistente de Talento Humano G. 2.300.000 Virgilio Adrián Andino Ayala Asistente de Talento Humano G. 2.200.000 Liz Angélica Armoa Báez Administración y Finanzas G. 2.000.000 Fabiola Belén Espínola Martínez Administración y Finanzas G. 1.700.000 Bárbara Estefani Peralta Ramírez Administración y Finanzas G. 2.300.000 Janina Monserrat Bogado Cabrera Administración y Finanzas G. 1.900.000 Leticia Luján Fariña Malosevich Administración y Finanzas G. 2.300.000 Ricardo Rolón Vera Contabilidad G. 1.500.000 Daniel Elizer Villalba Bogado Contabilidad G. 1.700.000 Delio Guzmán Vázquez Contabilidad G. 1.900.000 Jessica Carolina Chávez Arévalos Contabilidad G. 1.800.000 William Alberto Aquino Bobadilla Contabilidad G. 1.500.000 Luz Diana Martínez Saucedo Contabilidad G. 1.500.000 Valeria Figueredo Benítez Contabilidad G. 2.500.000 Liza Valeria Ríos Silva Asistente administrativo G. 3.850.000 Luz Carolina Torres Pereira Talento Humano G. 1.700.000

Funcionarios de otras dependencias