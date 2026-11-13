Presidente Franco: Roque Godoy priorizó el pago de su salario y de 65 funcionarios antes de dejar la Intendencia

La lista de pagos realizados por la administración saliente del intendente Roque Godoy Jara (PLRA) comienza a revelar quiénes fueron los funcionarios que cobraron antes del cambio de autoridades en la Municipalidad de Presidente Franco. Una nómina de 65 personas registra desembolsos por un total de G. 481.823.332, mientras numerosos trabajadores municipales continuaban esperando sus haberes.
Entre los beneficiarios aparecen el propio intendente, concejales municipales, algunos directores de áreas consideradas de recaudación, jefes de departamentos y funcionarios de menor rango que serían parientes de los directores beneficiados. Algunos de ellos, incluso, nunca habrían sido vistos en la Municipalidad, por lo que serían presuntos planilleros.
El mayor monto consignado corresponde al intendente Roque Hernán Godoy Jara, quien figura con G. 45.833.333. También aparecen los concejales municipales, con pagos que van desde G. 16.260.000 hasta G. 29.810.000, según los registros de la nómina.
La lista incluye a integrantes del equipo administrativo de la institución, entre ellos el director de Administración y Finanzas, Hugo Teodoro González; el jefe de Talento Humano, Juan Ramón Bogado; el director de Obras y Urbanismo, Christian Gustavo Ortiz Giménez; el asesor jurídico, Juan Domingo Silvero Mereles; la jefa de Tesorería, Pamela Aranda; el coordinador de la UOC, Roque Germán Torales, y funcionarios de otras dependencias.
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Uno de los datos que llama la atención es que, de los 574 funcionarios que tiene la Municipalidad, solamente 65 aparecen en esta nómina de pagos. Es decir, poco más del 11% del plantel municipal figura entre los beneficiarios de estos desembolsos.
Datos desvirtúan el relato del exintendente
Antes de dejar el cargo, Roque Godoy había alegado que el salario correspondiente a octubre todavía no había sido abonado debido a que el corte administrativo se realizó el 31 y que los pagos normalmente se efectúan durante los primeros días del mes siguiente.
Sin embargo, los registros de pagos ahora conocidos muestran que un grupo de 65 funcionarios recibió desembolsos antes del cambio de administración.
El monto global de G. 481.823.332 representa una parte de las obligaciones salariales de la institución, cuya nómina preliminar de 574 trabajadores había sido señalada por las nuevas autoridades como uno de los principales problemas financieros heredados.
<b>Deudas y dificultades financieras</b>
Como ya había informado la nueva administración, encabezada por Arnold Ramírez (ANR-HC), la Municipalidad de Presidente Franco fue recibida con una deuda total de G. 2.963.740.577, de acuerdo con el diagnóstico elaborado sobre los documentos entregados por la gestión anterior, con datos al 31 de octubre de 2026.
Además, las nuevas autoridades señalaron que la institución cuenta con 574 funcionarios y una nómina salarial de G. 1.319.665.000 mensuales.
En ese contexto, la identificación de los 65 beneficiarios y los G. 481 millones desembolsados antes del traspaso de mando vuelve a poner bajo la lupa la administración financiera de Roque Godoy.
La nómina de los 65 funcionarios que recibieron pagos antes del cambio de administración.
A continuación, el detalle ordenado por cargos y funciones:
Intendente municipal
|<b>Nombre y apellido</b>
|<b>Cargo</b>
|<b>Remuneración</b>
Roque Hernán Godoy Jara
Intendente municipal
G. 45.833.333
Concejales municipales
|<b>Nombre y apellido</b>
|<b>Cargo</b>
|<b>Remuneración</b>
Severino Luis Gallardo Pereira
Concejal municipal
G. 29.810.000
Roberto Brizuela Cáceres
Concejal municipal
G. 29.810.000
Lucio Vera
Concejal municipal
G. 28.455.000
Luis Fernando Vargas Gómez
Concejal municipal
G. 28.605.000
Jorge Manuel Fernández Molinas
Concejal municipal
G. 29.810.000
Simeón Duarte Duarte
Concejal municipal
G. 16.260.000
Amelio Garcete Amarilla
Concejal municipal
G. 29.810.000
Joel Torres Souza
Concejal municipal
G. 29.810.000
Miguel Ángel González
Concejal municipal
G. 29.810.000
Hugo Concepción Mendoza Cáceres
Concejal municipal
G. 29.810.000
Dos directores
|<b>Nombre y apellido</b>
|<b>Cargo</b>
|<b>Remuneración</b>
Hugo Teodoro González Mendoza
Director de Administración y Finanzas
G. 8.333.333
Christian Gustavo Ortiz Giménez
Director de Obras y Urbanismo
G. 8.333.333
Jefes, coordinadores y responsables de áreas
|<b>Nombre y apellido</b>
|<b>Cargo</b>
|<b>Remuneración</b>
Juan Ramón Bogado
Jefe de Talento Humano
G. 8.333.333
Pamela Carlen Aranda Iturbe
Jefa de Tesorería
G. 8.150.000
Liz Mabel Marín Vera
Jefa de División de Presupuesto
G. 3.200.000
Graciela Beatriz Barúa Arzamendia
Jefa de Contabilidad
G. 4.000.000
Ramona Elizabeth Ibarrola Martínez
Encargada de División de Discriminación de Ingresos y Gastos
G. 2.800.000
Roque Germán Cáceres Torres
Coordinador de la UOC
G. 7.966.667
Juan Domingo Silvero Mereles
Asesor jurídico
G. 8.333.333
Adelio Ojeda Villalba
Encargado de Suministros
G. 2.600.000
Ana Elisa Flechas
Encargada de Rendición de Cuentas
G. 2.500.000
Funcionarios administrativos
|<b>Nombre y apellido</b>
|<b>Cargo</b>
|<b>Remuneración</b>
Carlos Rubén Fariña Portillo
Asistente de Talento Humano
G. 2.600.000
Jazmín Medina Ledesma
Auxiliar de Talento Humano
G. 2.700.000
Indalecio Núñez
Asistente de Tesorería
G. 3.000.000
Cynthia Concepción Coronel Medina
Auxiliar de Rendición de Cuentas
G. 2.800.000
Virginia Godoy Cristaldo
Cajera
G. 2.500.000
Evelyn Paola Suárez Barrios
Cajera 1
G. 2.600.000
Norma Pereira Cantero
Cajera 2
G. 2.800.000
Jorge Walter Torres Caballero
Notificador de Obras
G. 2.500.000
Sandra Paola Brítez Romero
Asistente de Talento Humano
G. 2.300.000
Virgilio Adrián Andino Ayala
Asistente de Talento Humano
G. 2.200.000
Liz Angélica Armoa Báez
Administración y Finanzas
G. 2.000.000
Fabiola Belén Espínola Martínez
Administración y Finanzas
G. 1.700.000
Bárbara Estefani Peralta Ramírez
Administración y Finanzas
G. 2.300.000
Janina Monserrat Bogado Cabrera
Administración y Finanzas
G. 1.900.000
Leticia Luján Fariña Malosevich
Administración y Finanzas
G. 2.300.000
Ricardo Rolón Vera
Contabilidad
G. 1.500.000
Daniel Elizer Villalba Bogado
Contabilidad
G. 1.700.000
Delio Guzmán Vázquez
Contabilidad
G. 1.900.000
Jessica Carolina Chávez Arévalos
Contabilidad
G. 1.800.000
William Alberto Aquino Bobadilla
Contabilidad
G. 1.500.000
Luz Diana Martínez Saucedo
Contabilidad
G. 1.500.000
Valeria Figueredo Benítez
Contabilidad
G. 2.500.000
Liza Valeria Ríos Silva
Asistente administrativo
G. 3.850.000
Luz Carolina Torres Pereira
Talento Humano
G. 1.700.000
Funcionarios de otras dependencias
|<b>Nombre y apellido</b>
|<b>Cargo</b>
|<b>Remuneración</b>
Juana Encina Vda. de Barrios
Barrendera
G. 1.500.000
Amelia Elizabeth Careaga Ferreira
CODENI
G. 2.400.000
Juana Beatriz Alfonzo Quintana
CODENI
G. 1.800.000
Jessica Mabel González de Jacquet
Recaudaciones/Polideportivo
G. 1.700.000
Rosa Medina Gamarra
Secretaría de Turismo y Deportes
G. 1.500.000
Marcelino Sánchez Paredes
Obras/Externo
G. 2.600.000
Denis Samuel González Velázquez
Seguridad
G. 1.700.000
Juana María Lugo Vda. de Fernández
Intendencia
G. 1.500.000
Fátima Concepción Espínola Rojas
Obras
G. 1.700.000
Sebastián Espínola Almada
Recaudaciones
G. 1.500.000
Evelia Fernández Medina
Obras
G. 1.500.000
Nahara Belén Céspedes Mendoza
Obras
G. 2.000.000
Paz de los Ángeles López Silva
Obras
G. 1.800.000
Noelia Alegría Monzón Benítez
Obras
G. 2.300.000
Lorena Beatriz Acha Rojas
Obras
G. 2.300.000
Katia Evelyn Aranda Iturbe
Recaudaciones
G. 1.900.000
Ramón Esteban López Paraná
Obras/Externo
G. 2.000.000
Vanessa Soledad Manguello Borja
Limpieza
G. 1.700.000
Clara Mabel Miñarro Silvero
Limpieza
G. 1.900.000